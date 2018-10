Wat te doen met uw dieselauto?

De verkopen van dieselauto’s staan onder druk. Merken stoppen met de ontwikkeling van diesels (Porsche, Volvo), in binnensteden geldt steeds vaker een verbod en de prijzen staan onder druk. Is dit het puntje van de ijsberg of knokt de schonere diesel zich terug in de markt?

Dagwaarde diesel auto’s

Is het tijd om uw diesel te verkopen, of om hem juist op te rijden? De waarde van dieselauto’s staat al een tijd onder druk en de verwachting is dat dit zich de komende jaren zal doorzetten. Oorzaak is de dalende vraag naar dieselauto’s door negatieve berichtgeving (milieuzones etc.) rondom diesels.

De verwachting is dat de prijsdalingen verder zullen doorzetten. U kunt er daarom voor kiezen om langer door te rijden in uw diesel en hiermee het verlies te spreiden. De wegenbelasting voor diesels zal naar alle waarschijnlijkheid echter steeds verder stijgen. Voor diesels zonder af-fabriek roetfilter gaat de motorrijtuigenbelasting al vanaf 2020 15% omhoog. Wanneer u nu bijvoorbeeld €285 per kwartaal betaald, zal in 2020 de wegenbelasting met €229 stijgen.

Het is dus een persoonlijke keuze, afhankelijk van veel factoren waaronder natuurlijk de huidige waarde. Een realistisch beeld van deze waarde krijgt u bijvoorbeeld via auto inkoop sites zoals Ikwiljouwautokopen.nl. Hier kunt u uw dieselauto verkopen. Door een gratis bod op te vragen op uw dieselauto krijgt u een goed beeld van de huidige marktwaarde.

Uitstootcijfers & emissienormen

Een dieselauto is helaas nog steeds veel vervuilender dan een benzineauto en het is waarschijnlijk dat er in de toekomst meer milieuzone maatregelen komen, mogelijk direct op basis van de (NOx) uitstoot. Hierdoor is het relevant om te kijken naar de uitstoot van uw dieselauto. Zelfs ondanks de introductie van goede af-fabriek roetfilters is de NOx roet uitstoot van diesels nog steeds veel hoger dan benzineauto’s..

De euro 6-norm (inwerkingtreding 2015) heeft wel striktere emissienormen voor diesels. In de praktijk bleek de daadwerkelijke uitstoot echter enorm af te wijken. De NOx- uitstoot van diesels in de praktijk blijkt veel hoger te zijn dan fabriekstests terwijl benzine in de praktijk juist onder de normstelling blijkt te zitten. Meer over de uitstoot van dieselauto’s leest u op de website van het RDW.

Kortom, ook de modernste diesels (van na 2015) zitten qua NOx-uitstoot nog ver boven die van benzine auto's, zelfs als u ze vergelijkt met veel oudere (2005 of ouder) benzineauto’s. Bij diesels van voor 2015 is de gemiddelde NOx-uitstoot nog hoger. Dit betekent dat vooral dieselrijders met gebieds beperkingen rekening zullen moeten gaan houden. Slechts voor de nieuwste generatie diesels (die voldoen aan de nieuwe normen) lijkt de kans op een verbod in binnensteden klein.