Pizzeria en Grillroom doelwit van brandstichting

Bij Pizzeria en Grillroom La Vita in Gieten is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting en stelt een onderzoek in.

Omstreeks 02.00 uur werd de brand ontdekt in het restaurant. Er zou een raam van een deur zijn geforceerd en een brandend voorwerp naar binnen zijn gegooid. Door snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt. De rook- en roetschade is in het pand vrij groot.

Boven het pand is een woning gevestigd en de bewoner hiervan kon met zijn huisdier het pand op tijd verlaten.

Eerder was de ijssalon aan de Stationsstraat het doelwit van brandstichting. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee brandstichtingen.