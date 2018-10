Brandstof bij de pomp heeft nieuwe naam

Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar de brandstoffen bij de benzinepomp hebben vanaf vandaag een andere naam. Op alle pompen in de EU en een aantal de meeste andere Europese landen gebruiken nu hetzelfde symbool zodat je bijna in ieder Europees land makkelijker de juiste brandstof kan vinden.

De normale benzine wordt aangegeven met een E en een cijfer die het maximumpercentage biocomponenten aan. Dat zijn E5, E10 en E85. E85 is alleen geschikt voor voertuigen met een zogenoemde flex fuel motor.

Diesel wordt aangegeven met een B. Het getal na de B geeft het maximumpercentage specifieke biodiesel-compontenten aan dat erin verwerkt mag zijn.

Reguliere diesel wordt aangeduid met B7. Voor nieuwe dieselsoorten, zoals B10, B100 en XTL, is het raadzaam bij uw dealer of de fabrikant na te gaan of deze geschikt zijn voor uw voertuig. XTL geeft aan dat de brandstof synthetisch is en niet van ruwe aardolie is gemaakt.

De naam voor autogas blijft gewoon LPG.