Vernieuwde Mazda6 scoort 5-sterren EuroNCAP

De vernieuwde Mazda6 heeft de maximale score van vijf sterren gekregen van EuroNCAP in de nieuwste serie tests. Het is daarmee de eerste Mazda die een algehele vijfsterrenscore behaalt onder de nieuwe, strengere EuroNCAP crashtestregels van 2018.

Van de vier testcategorieën die onderdeel uitmaken van de EuroNCAP-crashtest, bescherming van volwassenen (bestuurder en passagiers), bescherming van kinderen, bescherming van kwetsbare weggebruikers en Safety Assist (technologieën die de bestuurder ondersteunen en aanrijdingen vermijden), verbeterde of bereikte de vernieuwde Mazda6 drie van de vier scores die zijn voorganger in 2013 behaalde.

Op het gebied van bescherming volwassenen steeg de score van de Mazda6 2018 met 3 % tot een uitzonderlijke 95 %, met maximale punten voor de frontale botsing met een stilstaande auto, de aanrijding van opzij en de paaltest. De score voor de bescherming van kinderen steeg met een significante 14 % tot 91 %, met een maximum aantal punten in zowel de frontale als de laterale impactcategorieën. De verdienstelijke 66 % score in de categorie kwetsbare weggebruiker (voetgangersveiligheid) komt overeen met die van het uitgaande model en de vernieuwde Mazda6 scoort een indrukwekkende 73 % in de categorie Safety Assist.

Voortbouwend op een reeds substantiële uitbreiding van de i-ACTIVSENSE veiligheidsvoorzieningen biedt de vernieuwde Mazda6 een verbeterde Mazda Radar Cruise Control (MRCC), verbeterde Adaptive LED-koplampen (ALH), een Intelligent Speed Assist systeem (ISA), de auto-hold-functie van Mazda en een 360° View Monitor. De bescherming van voetgangers is ook verbeterd door de goedkeuring van een actief motorkapontwerp.

De superieure rijdynamiek draagt ook bij aan de vijfsterrenscore van de vernieuwde Mazda6, dankzij zijn lineaire, responsieve en voorspelbare acceleratie, remmen en besturing. Door de auto veiliger te maken verminderen dergelijke aspecten de kans op ongelukken nog meer, zonder het traditionele karakter van de fun-to-drive van elke Mazda in gevaar te brengen.