Opel Ampera-e nu met levertijd van zes maanden of korter

Opel stelt extra exemplaren van de Ampera-e beschikbaar voor de Nederlandse markt. De levertijd loopt daarmee terug tot maximaal zes maanden. De revolutionaire, elektrische Opel Ampera-e dankt zijn populariteit in Nederland onder meer aan zijn indrukwekkende actieradius, rijprestaties en praktische bruikbaarheid. In Nederland werden in 2018 al meer dan 700 Opels Ampera-e op kenteken gezet; in 2019 zal dat aantal – dankzij de extra productallocatie voor Nederland – naar verwachting verder toenemen.

Actieradius

De Opel Ampera-e heeft een elektromotor met 150 kW (204 pk), een batterijcapaciteit van 60 kWh en een forse actieradius van meer dan 380 kilometer volgens de nieuwe, strengere WLTP-cyclus. De 4,16 meter lange Ampera-e is een ruime gezinsauto met voldoende ruimte voor vijf inzittenden. De bagageruimte biedt een inhoud van 381 liter en maar liefst 1.274 liter met de achterbank neergeklapt.

Uitstekende connectiviteit

De Opel Ampera-e is standaard rijk uitgerust met onder meer verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel en het Intellilink-infotainmentsysteem met uitstekende connectiviteit en smartphone-integratie via Apple CarPlay. Ook een draadloze smartphone-oplader en vier USB-aansluitingen zijn standaard aanwezig.

Zakelijk zeer aantrekkelijk

De Opel Ampera-e is leverbaar vanaf € 46.699,- en zeer aantrekkelijk voor zakelijk rijders, vooral dankzij de geringe bijtelling voor dit type auto: vier procent. Daarnaast profiteren kopers van diverse subsidies en belastingvoordelen. Door de elektrische aandrijflijn zijn de onderhoudskosten gering. Standaard heeft Ampera-e dan ook 8 jaar/160.000 kilometer garantie op alle elektrische onderdelen.

Met zijn voorganger, de Ampera die in 2012 werd geïntroduceerd, was Opel in Nederland een pionier op het gebied van elektrisch rijden. De volledig elektrische Ampera-e zet die traditie voort en ook in de nabije toekomst speelt Opel de elektrische troefkaart. Eén van de pijlers van Opels strategische toekomstplan PACE! is elektrificatie. Eind 2020 zal het Duitse merk vier modellen met elektrische aandrijving in het aanbod hebben, waaronder een volledig elektrische versie van de nieuwe generatie Corsa en de Grandland X PHEV, waarvoor de orderboeken rond de zomer van 2019 geopend zullen worden. Vanaf 2024 zal Opel van elk model in het portfolio een versie met elektrische aandrijving aanbieden.