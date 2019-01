Bernhard ten Brinke met ambitie, realisme en Toyota Hilux naar Dakar 2019

Voor het tweede jaar op rij is Bernhard ten Brinke één van de drie rijders die binnen het fabrieksteam Toyota mag vertegenwoordigen. De Nederlandse coureur van Toyota GAZOO Racing kijkt terug op een zeer goede voorbereiding en wil tijdens de Dakar Rally 2019 in Peru opnieuw voorin meedoen in het autoklassement.