Van Genugten zonder raam achter De Rooy aan

Petronas Team De Rooy Iveco-teamgenoten Gerard de Rooy en Federico Villagra konden Van Genugten daardoor passeren. Dat leverde De Rooy een prima tweede plaats op, en Villagra de vierde. Van Genugten verloor tien minuutjes en werd vijfde. Maurik van den Heuvel maakte een indrukwekkende opmars van de achttiende naar de achtste plaats.



De motorkappen op de neuzen van de Iveco’s zijn van een nieuw model en lopen net iets verder door tegen de de voorruit. In de eerste etappe kreeg ook Federico Villagra daar al mee te maken. “Nadat ik de eerste scheur had, kwam de motorkap nog een keer tegen de ruit aan. Met een keer hard remmen hebben we het raam eruit getikt”, vertelt Van Genugten direct na de finish. “Het was eigenlijk best lekker rijden zonder raam. Lekker koel. Gelukkig zaten we tussen de motorrijders en een paar ssv’s, dus was er niet veel stof.”

Door de vertraging van Van Genugten konden eerst Villagra en daarna De Rooy hem voorbij. “Ik ben bij Gerard aangepikt”, zegt Van Genugten. “En had dus alleen van hem wat stof, maar van Gerard kan ik het wel hebben.”



Niet lang nadat De Rooy Van Genugten was gepasseerd, haalde hij ook zijn Argentijnse teamgenoot in, zodat er een complete Iveco-trein ontstond die jacht maakte op de Kamaz van Eduard Nikolaev. Die was echter al zover uitgelopen, dat hij niet meer bij te halen was en onbedreigd naar zijn tweede dagzege kon opstomen. De Rooy kon met vrij baan voor zich de snelheid er goed in houden. “Ik heb lekker gereden”, vond hij. “De vering was niet ideaal; iets te zacht. Daardoor sloeg de auto een paar keer door de vering bij afdalingen.”

Daar waren er nogal wat van in de zeer gevarieerde proef, met duinen en slingerende zandpaden. “Ook een stuk met smerige knippen: terrein waar Kamaz traditioneel goed is”, analyseerde De Rooy. “Daar hebben ze het gewonnen vandaag. In het laatste stuk voor de finish zaten nog een paar gemene afstappen waar het goed fout kon gaan, maar als je goed oplette, was er niks aan de hand.”

Van Genugten maakte daar nog wel een foutje, waarmee hij goed wegkwam. In het stof zag hij een afstap van een meter of twee te laat, waardoor de Iveco Powerstar een flinke klap maakte. Daar hield hij een pijnlijke grote teen aan over. “Daar moet de dokter even naar kijken vanavond, want het voelt alsof die teen eraf valt zodra ik mijn schoen uitdoe.”



In het klassement bezet Van Genugten nu de vijfde plaats op 10.35 van Nikolaev. De Rooy staat tweede op 4.23 van de Rus. Villagra komt op de derde plaats op 7.23. Maurik van den Heuvel sloot de tweede dag af op de tiende plaats algemeen.