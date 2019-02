Renault F1 Team vastberaden sterke lijn vast te houden tijdens 2019 Formule 1-seizoen

Het Renault F1 Team heeft vandaag de plannen toegelicht om zijn kracht in het FIA Formula One World Championship vast te houden.

Renault keerde in 2016 terug als fabrieksteam en laat elk seizoen vooruitgang zien, resulterend in een vierde plaats in het constructeurskampioenschap afgelopen seizoen. Het Renault F1 Team presenteerde ook de twee vooraanstaande coureurs – Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo – aan de aanwezige media en partners, waarmee de ambitie voor lange termijnsucces extra wordt onderstreept.