80 Procent volwassenen heeft rijbewijs

Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een autorijbewijs. Begin 2019 hadden bijna 11,2 miljoen personen een Nederlands personenautorijbewijs B. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In alle leeftijdsgroepen is het autorijbewijsbezit hoger bij mannen dan bij vrouwen. Van de Nederlandse mannen van 17 jaar of ouder heeft 85 procent een autorijbewijs, van de vrouwen 75 procent. Bij 70-plussers is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. Van de mannen van 70 jaar of ouder heeft 85 procent een autorijbewijs tegen 53 procentvan de vrouwen.

Rijbewijsbezit bij ouderen toegenomen, bij jongeren niet

Begin 2019 bezaten 1,5 miljoen 70-plussers een autorijbewijs. Van de 70-plussers heeft 67 procent een rijbewijs. Vijf jaar eerder was dit 56 procent. Begin 2019 waren er 19,5 duizend personen van 90 jaar of ouder met een autorijbewijs. De 70-plussers hebben samen 1,2 miljoen personenauto’s op hun naam staan. Het meest voorkomende automerk bij 70-plussers is Opel, gevolgd door Toyota en Renault. Begin 2019 bezaten 977 duizendjongeren tot 25 jaar een autorijbewijs. In totaal bezit 57 procent van de 17- tot 25-jarigen een rijbewijs. Dit is nauwelijks meer dan vijf jaar eerder, toen 56 procent van deze leeftijdsgroep een autorijbewijs had. Jongeren tot 25 jaar hebben 264 duizendpersonenauto’s op naam staan. Het meest voorkomende automerk bij 25-minners is Volkswagen, gevolgd door Peugeot en Opel.