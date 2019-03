De nieuwe Renault Clio

Renault presenteert de volledig nieuwe Clio. Sinds de introductie van de eerste generatie in 1990 zijn circa vijftien miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is de Clio wereldwijd het bestverkochte model van Groupe Renault. Sinds 2013 staat de Clio zelfs aan de top van het B-segment in Europa – sinds 2012 noteert Renault elk jaar wéér hogere verkoopcijfers voor de Clio.

‘Evolutie en Revolutie’

Met het design volgens het principe ‘Evolutie en Revolutie’ biedt de nieuwe Renault Clio een volwassener carrosserieontwerp en een compleet nieuw interieur. Met zijn fraai gebeeldhouwde vormen en zelfverzekerde voorzijde straalt de nieuwe Clio dynamiek uit en oogt hij vooruitstrevend, terwijl hij onmiddellijk herkenbaar is als Clio. 100% van de onderdelen zijn compleet nieuw. In het nieuwe interieur is duidelijk sprake van een revolutie. Zowel qua design als kwaliteitsuitstraling en technologie is het interieur geïnspireerd op dat van auto’s uit hogere segmenten. Daardoor profiteert de berijder van optimaal gebruiksgemak en uitgebreide functionaliteiten.

“De vijfde generatie Clio is heel belangrijk voor Renault, want het is de populairste auto in zijn segment en de op één na bestverkochte auto in heel Europa. De Clio is een icoon en de nieuwste generatie verenigt het beste van alle voorgaande generaties. Het uiterlijk van de Clio IV trok veel nieuwe klanten en doet dat nog steeds. Daarom hebben we dat DNA gehandhaafd en er moderniteit en elegantie aan toegevoegd. Het interieur is juist revolutionair gewijzigd. Het heeft een kwalitatief aanzienlijk hoogwaardigere uitstraling, is verfijnder en bevat meer technologie. Dit is de beste Clio ooit', aldus Laurens van den Acker, Senior Vice President, Corporate Design.

De nieuwe Renault Clio is een essentieel model in het streven naar grotere synergie in de Alliantie. Een belangrijke factor in de strategie is de ontwikkeling van gedeelde technologie en de toepassing van nieuwe platforms. Een voorbeeld is het CMF-B-platform – waarop de nieuwe Clio gebaseerd is – met zijn nieuwe elektrische en elektronische architectuur. In dit platform kunnen de nieuwste technologieën worden geïntegreerd, waarmee Groupe Renault optimaal kan reageren op de nieuwe vraag uit de markt.

Als pionier van een nieuwe generatie is de nieuwe Renault Clio ook leverbaar in de nieuwe uitvoering R.S. Line – direct geïnspireerd door Renault Sport – en als INITIALE PARIS – de topuitvoering die ook een nieuw design heeft gekregen.

De nieuwe Clio is vanaf zomer 2019 bij de Renault dealer te bezichtigen. Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.