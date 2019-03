Zandvoort bereid tot investering van 4 miljoen voor terugkeer F1

De gemeente Zandvoort is bereid om te investeren in de terugkeer van de Formule 1 op Circuit Zandvoort en heeft hiervoor een budget beschikbaar gemaakt van 4 miljoen euro over de periode 2019-2022. Dit heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

Vooravond terugkeer F1

'Nederland staat aan de vooravond van de terugkeer van de Dutch Grand Prix Formule 1 op circuit Zandvoort. Een Formule 1 evenement biedt enorme sportieve en economische kansen voor Zandvoort en de regio. Een Dutch Grand Prix in Zandvoort staat garant voor wereldwijde mediaexposure. In de slipstream trekt het bezoekers en investeerders uit binnen- en buitenland. Die hebben we nodig om ervoor te zorgen dat Zandvoort ook op pole position blijft als badplaats van de Metropoolregio Amsterdam', aldus de gemeente.

Mobiliteits- en verkeersplan

Dit budget is bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van een mobiliteits- en verkeersplan. Door hieraan bij te dragen wil Zandvoort zorgen voor een optimale bereikbaarheid van het evenement en tegelijkertijd samen met partners werken aan structurele oplossingen. Ook worden side-events rondom de Formule 1 mede-bekostigd vanuit dit budget. Hiermee wil de gemeente een grotere spin-off creëren voor Zandvoorters, ondernemers en (sport)verenigingen zodat ook zij optimaal kunnen profiteren.

'Trots op de F1'

Wethouder Ellen Verheij: 'Wij zijn graag bereid om te investeren in de terugkeer van de Formule 1 op het mooiste circuit van Nederland. We zijn trots op de Formule 1 en Circuit Zandvoort en bereid om daarvoor onze nek uit te steken.'

Toeristenbelasting verhoogd

De bijzondere bijdrage wordt bekostigd door o.a. een verhoging van de toeristenbelasting met 50 cent per overnachting. De afgelopen jaren is de toeristenbelasting niet verhoogd en blijft ook met deze verhoging een van de laagste in de regio. De overige dekking wordt gevonden in de forensenbelasting en een miljoen uit de strategische investeringsagenda (SIA). Zandvoort hoopt met deze stap ook andere partijen te verleiden om een bijdrage te geven aan deze unieke kans. Op 26 maart wordt dit besluit van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad.