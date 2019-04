Bosbrand in Drouwen

Zaterdagmiddag was er een klein bosbrandje in Drouwen. Dit was tegenover het attractiepark.

Een aantal jongelui uit Groningen hadden het wel gezien in het park en gingen even een wandeling maken in het tegenover gelegen natuurgebied.

Op ruim 500 meter van de verharde weg ontdekten ze het bosbrandje. Ze hebben eerst zelf geprobeerd het vuur te doven, toen dat niet lukt hebben ze 112 gebeld en aan de hand van een appje op de telefoon was hun locatie te traceren.

Brandweer Gieten was als eerste ter plaatse, hoewel het verder rijden is als voor brandweer Borger had de brandweer Gieten het geluk dat ze nog in de auto zaten die terug kwam van de eerdere brand deze dag in Gieterveen.

Met een aantal hoge druk stralen was het vuur snel geblust