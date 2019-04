Levensduur auto met 2 jaar gestegen

In 2010 noteerden we nog een gemiddelde leeftijd van 16,3 jaar, in 2018 was dit 18,4 jaar. Oftewel de gemiddelde leeftijd van een auto is in 8 jaar tijd met dik 2 jaar verlengd. Hoe weten we die leeftijd? In Nederland hebben we een goed en sluitend systeem voor het volgen van auto’s. Waarbij de auto aan het eind van zijn leven wordt afgemeld voor demontage. Door dit nauwkeurige volgsysteem weten we ook precies hoeveel auto’s we recyclen en hoe oud auto’s gemiddeld worden.



Ook al gaan auto’s gemiddeld genomen langer mee, er komt een moment dat de bezitter de auto afdankt. Aan het eind van hun leven moeten afgedankte auto’s natuurlijk zo goed mogelijk gerecycled worden. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven blijven zoeken naar nieuwe methoden om dit zo goed mogelijk te doen. De uitdaging daarbij is om de materialen van 18 jaar oude auto’s verantwoord en hoogwaardig te recyclen. Want het ruim behalen van de Europese norm van 95% recycling van een afgedankte auto blijft ook in Nederland het doel.