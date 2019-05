Nieuwe Golf VIII eerste Volkswagen met 'milde' 48V-technologie

Elektrificatie

Volkswagen werkt hard aan de verduurzaming van haar modellen. Elektrificatie is daarbij het belangrijkste speerpunt. Volkswagen verwacht in Europa en China voor het jaar 2030 dat ongeveer 40 procent van de verkochte auto’s elektrisch is. Dat is weliswaar fors meer ten opzichte van nu, maar het betekent ook dat de verbrandingsmotor voorlopig een grote rol blijft spelen. Het nóg efficiënter maken van deze motoren bereikt echter zijn fysieke grenzen - en dat is waar 48V-technologie nieuwe mogelijkheden creëert.

Al in 2018 kondigde Volkswagen tijdens het Vienna Engine Symposium aan dat het merk innovatieve mHEV-technologie beschikbaar wilde maken voor het grote publiek. De Golf 8, de nieuwste generatie van een van de meest verkochte auto’s ter wereld, wordt de eerste 48V mild hybrid van Volkswagen.

1.0 en 1.5 TSI

De 48V mild hybrid-aandrijving komt eerst voor de Golf 8 beschikbaar, in combinatie met de 1.0 en 1.5 TSI benzinemotoren gekoppeld aan de DSG-transmissie met dubbele koppeling. Volkswagen maakt de mHEV-technologie daarna geleidelijk beschikbaar voor het gehele modelgamma.

48V-technologie in detail

Vergeleken met een Plug-in Hybrid (PHEV), zoals de Golf GTE en Passat GTE, biedt de mHEV-aandrijving minder uitgebreide elektrische ondersteuning. Het grote voordeel is echter dat dit systeem aanzienlijk goedkoper is en daarmee bereikbaar voor velen. De batterij van een mHEV is niet zoals bij een PHEV op te laden met een stekker, maar is gekoppeld aan een 48V-riemstartgenerator (Belt-Driven Starter Generator (BSG)) met 48V elektromotor.

40 procent remenergie opslaan

Deze startgenerator levert zijn elektrische vermogen via riemaandrijving aan de krukas. Bij vertraging of remmen zet de generator de kinetische energie om in elektrische energie en zo wordt de 48-Volt batterij geladen. Hierdoor kan tot 40 procent van de remenergie worden teruggewonnen en opgeslagen in de 48V lithium-ionbatterij. Deze energie gaat bij conventionele auto’s verloren.

48V lithium-ionbatterij

De 48V lithium-ionbatterij levert ook energie aan de 12V accu die het elektrische systeem van de auto voedt. Afhankelijk van de rijstijl kan het mHEV-systeem ongeveer 0,4 liter brandstof per 100 kilometer besparen. mHEV-technologie levert niet alleen een lager verbruik op, maar ook meer koppel voor betere prestaties en comfort bij het accelereren.

Zeilen

De Golf 8 mHEV biedt een aantal geavanceerde functies. Zo schakelt de motor in de zeilmodus automatisch uit zodra de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt. De auto ‘zeilt’ dan verder zonder brandstof te verbruiken. De motor start nauwelijks merkbaar weer op zodra hij weer nodig is. Om zo vaak en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de kinetische energie, houdt een voorspellende hulpfunctie rekening met navigatiegegevens zoals snelheidslimieten of bochten.