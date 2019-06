Pick-up wint terrein

Het vervoersmiddel de pick-up wint in Nederland steeds meer terrein. Autohandelaren spelen in op de markt.

In landen als de VS, Spanje of Griekenland is de pick-up al tientallen jaren het vervoersmiddel bij uitstek, maar nu lijkt ook de Nederlandse automobilist steeds meer warm te lopen voor het handige vervoersmiddel.

Steeds meer autohandelaren importeren pick-up's naar ons land omdat de consument er om vraagt. Zo kan je kiezen voor een tweezitter (enkele cabine) of een vijfzitter met een dubbele cabine. Het grote voordeel van een pick-up is dat je zaterdags je ''handel'' gemakkelijk vervoert zonder dat je gelijk de auto weer moet uitzuigen.