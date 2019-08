『45』is nieuwe elektrische conceptauto Hyundai, te zien op IAA Frankfurt

Vooruitstrevende designrichting

De conceptauto illustreert de vooruitstrevende designrichting en verkent tegelijkertijd de evolutie van Hyundai’s designtaal volgens het thema ‘Sensuous Sportiness’. Sensuous staat voor ‘sensueel’, oftewel de grotere emotionele waarde die klanten ervaren door design, Sportiness staat voor ‘sportiviteit’ en de toepassing daarvan in innovatieve mobiliteitsoplossingen.

IAA Frankfurt

De conceptauto Hyundai 『45』 beleeft zijn wereldpremière op 10 september om 9.25 uur in hal 11 van de IAA. Op de IAA toont Hyundai ook toekomstige innovaties op het gebied van technologie in auto’s en de integratie ervan in het dagelijks leven. Daarmee illustreert Hyundai zijn strategie STYLE SET FREE; een gepersonaliseerde in-car customer experience voor de toekomstige elektrische modellen van het merk.