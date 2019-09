Veegt de nieuwe Ineos Grenadier Landrover van de kaart?

De Britse miljardair Jim Ratcliffe komt met zijn eigen tegenhanger van de Land Rover Defender. De miljardair probeerde het nog met Jaguar Land rover op een akkoord te gooien om de productie door te zetten, maar Landrover wilde dat niet.

Eerder kondigde Ratcliffe al aan zelf de 4x4 te gaan bouwen. Nu worden de plannen definitief. Het nieuwe merk gaat heten: Ineos Grenadier.

Sir Jim Ratcliffe is eigenaar van een van de grootste chemiebedrijven ter wereld en tevens een van de rijkste inwoners van Groot-Brittannië. De nieuwe autofabriek komt in Bridgend in Wales. Daar worden nu nog Fords gemaakt, maar daar komt volgend jaar een eind aan in het kader van de Europese bezuinigingen bij Ford. De nieuwe fabriek denkt voorlopig werk te bieden aan 200 van de 1700 huidige Ford-werknemers, maar hoopt dat al snel op te voeren naar 500.

In 2021 moet het eerste exemplaren van de band rollen voor prijzen die beginnen bij 35.000 pond (39.500 euro). In vergelijking met de nieuwe Land rover Defender scheelt dat bijna de helft.

Op de verwachte piek in 2024 zal de nieuwe fabriek in Bridgend een jaarlijks productievolume van 25.000 voertuigen ondersteunen.