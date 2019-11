Kia presenteert vernieuwend design voor elektrische SUV-coupé

Futuron

De Futuron Concept vertaalt de visie van Kia op een stoere, vooruitstrevende, elektrisch aangedreven SUV-coupé. De naam Futuron is opgebouwd uit de woorden ‘future’ en ‘on’ die verwijzen naar het elektrische, actieve karakter van toekomstige SUV’s van Kia. Het design is gericht op het idee van dynamische puurheid. De Futuron Concept combineert elegante verhoudingen met pure vormen en oppervlakken. De moderne, gedurfd vormgegeven lichtgewicht carrosserie is voorzien van volledig elektrische vierwielaandrijving en een flexibel, hightech interieur. De Futuron beleeft zijn publieksdebuut op de China International Import Expo (CIIE) in Shanghai, waar het studiemodel tot en met 10 november 2019 is te bewonderen.

Elektrische SUV-coupé met ‘360°-design’

De Kia Futuron Concept heeft zogenoemde ‘360°-design’ dat zich kenmerkt door pure, soepele vormen die vrij zijn van versieringen. De subtiele mix van carrosseriedelen zorgt voor vloeiende vormen die lijken te draaien, groeien en samentrekken. Zij vormen een ranke, gestroomlijnde carrosserie die zich soepel en efficiënt door de lucht beweegt. Het lage profiel van de SUV-coupé geeft een duidelijk beeld van de designtaal voor de toekomstige modellen van Kia; zelfverzekerd, sportief en modern. De Futuron Concept is 4.850 mm lang, 1.550 mm hoog en heeft een wielbasis van 3.000 mm. Zijn grote bodemvrijheid en lage carrosserie zorgen voor een dynamische zelfverzekerde uitstraling.

Laag zwaartepunt

De bijzondere vormgeving is mogelijk dankzij de elektrische aandrijflijn. Een accu met grote capaciteit is onder de vloer gemonteerd en levert de elektriciteit voor de vier krachtige elektromotoren die in de wielen zijn gemonteerd. Daardoor heeft de Futuron Concept niet alleen een laag zwaartepunt ondanks zijn aanzienlijke hoogte en bodemvrijheid, maar ook een moderne elektrische aandrijflijn die zorgt voor flitsende reacties op de input van de bestuurder.

Diamantvormig dak

Vanaf de bestuurdersstoel suggereert de vormgeving van de neus en de spatborden een directe verbinding met de weg. Het dak van de Futuron is een diamantvormige, panoramisch gevormde glazen koepel op een ronde kern. Het doet denken aan de traditionele weergave van vliegende schotels en UFO’s. De constructie zorgt niet alleen voor een licht interieur, maar door zijn vorm ook voor een ongekend vrij uitzicht naar voren. Verder is de Futuron voorzien van een netwerk van LiDAR-sensors (light detection and ranging sensors) die in de meeste situaties autonoom rijden op Level 4 mogelijk maken; de bestuurder kan zijn handen van het stuur nemen en hoeft niet op de weg te letten.

360°-thema

Het 360°-thema komt verder tot uitdrukking in de verlichting op de scherpe taillelijn die rond de gehele carrosserie van de Futuron doorloopt. Als een speels en interactief element reageert de verlichting op bewegingen en gebaren van personen buiten de auto. Daarmee krijgen bestuurder en passagiers al een band met de Futuron voordat zij zijn ingestapt.