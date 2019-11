Eerste Volkswagen ID.3 van band gerold in grootste e-fabriek in Zwickau

De allereerste Volkswagen ID.3 is afgelopen maandag in het Duitse Zwickau van de band gerold in aanwezigheid van Bondskanselier Dr. Angela Merkel en Group CEO Dr. Herbert Diess. 'De productiestart van de revolutionaire elektrische auto luidt een nieuw tijdperk in voor Volkswagen', zo heeft Volkswagen laten weten.

Vergelijkbaar met de introductie iconische Kever en Golf

Het model is qua belang voor het merk vergelijkbaar met de introductie van de iconische Kever en Golf. Zwickau wordt de hoofdfabriek voor dit nieuwe tijdperk in de automobielindustrie en ondergaat een gefaseerde conversie - van auto’s met een verbrandingsmotor naar 100% elektrische auto’s.

Nieuwe mijlpaal

Volkswagen heeft met de productiestart van de ID.3 een nieuwe mijlpaal bereikt in de transformatie naar de elektrische toekomst. Volkswagen is de eerste volumefabrikant die een grote autofabriek voor conventionele auto’s volledig ombouwt naar een productiefaciliteit voor elektrische auto’s. Als de gefaseerde transformatie van de fabriek, die begon in 2018, is voltooid in 2021, is Zwickau de grootste en meest efficiënte fabriek voor elektrische auto’s in Europa.

Sleutelrol voor fabriek in Zwickau

De productiestart is om verschillende redenen een mijlpaal. De ID.3 is het boegbeeld van de nieuwe toekomst van het merk waarin elektrisch rijden bereikbaar wordt voor iedereen. Een belangrijk element van de elektrische strategie van Volkswagen is het beschikbaar maken van elektrische auto’s in grote aantallen, tegen bereikbare prijzen. De fabriek in Zwickau speelt hierbij een sleutelrol.

Symboolfunctie

De conversie van de fabriek in Zwickau is twee jaar geleden begonnen. Sindsdien zijn de verschillende productieprocessen grondig gemoderniseerd en aangepast voor het nieuwe tijdperk. Met zo’n 1.700 robots, autonome transportsystemen en volledig geautomatiseerde productieprocessen wordt Zwickau het symbool van de grootschalige én klimaatneutrale productie van elektrische auto's. De transformatie van de fabriek in Zwickau is afgerond in 2021. Het enorme project, dat een investering van 1,2 miljard euro vergt, ligt op schema en als het is afgerond, kan deze fabriek 330.000 elektrische auto’s per jaar produceren.

CO2-neutraal

De ID. Family, de nieuwe generatie elektrische auto’s van Volkswagen, is ontworpen om in de gehele keten volledig CO2-neutraal te zijn. In veel Europese landen is het al mogelijk om op groene stroom te rijden, en de fabriek in Zwickau gaat de ID-modellen CO2-neutraal bouwen. Alle energie van externe leveranciers komt uit hernieuwbare bronnen. De fabriek is uitgerust met de nieuwste technologie om enerzijds zelf energie op te wekken en anderzijds het energieverbruik drastisch te verlagen. Deze benadering vermindert voortdurend de vraag naar energie en water. De emissies van het gehele productieproces die op (nog) onvermijdelijk zijn, worden gecompenseerd door ondersteuning van verschillende klimaatprojecten.

Volkswagen ID.3

De revolutionaire ID.3 komt in de tweede helft van 2020 naar Nederland. Volkswagen viert de introductie van deze elektrische auto met een exclusief en luxe uitvoering: de ID.3 1ST. Speciaal voor snelle beslissers maakte Volkswagen het mogelijk om een productieplaats voor deze limited edition te reserveren. In no-time waren de duizenden voor Nederland beschikbare plekken vergeven. Potentiële kopers kunnen hun interesse echter nog steeds kenbaar maken op de speciale website. De prijzen en specificaties van de ID.3 1ST en de reguliere modellen worden binnenkort bekend gemaakt.