ID. SPACE VIZZION van Volkswagen haalt bijna 600 km op volle accu

MEB-platform

De ID. SPACE VIZZION staat op het MEB-platform van Volkswagen. Dit nieuwe, speciaal voor elektrische auto’s ontwikkelde platform is de basis van een nieuwe generatie auto’s die elektrisch rijden mogelijk gaat maken voor het grote publiek. Hij heeft het DNA van de ID. Family en tegelijkertijd een geheel eigen karakter binnen het rap groeiende gamma van elektrische concept cars van Volkswagen. De luchtweerstand van de carrosserie is extra laag vanwege de unieke constructie van de voorzijde die rijwind kan doorlaten.

Augmented Reality head-up display

In het interieur is een volledig digitale cockpit terug te vinden die nieuwe standaarden zet op het gebied van intuïtief bedieningsgemak. Het grote Augmented Reality head-up display en het centrale 15.6 inch grote touchscreen vervangen de traditionele instrumenten en ook de traditionele versnellingspook is voltooid verleden tijd. De versnellingen kunnen worden ingezet via een knop aan de stuurkolom. De ID. SPACE VIZZION staat bol van de hightech features, waaronder de geanimeerde IQ. Light exterieur- en de ID. Light interactieve interieurverlichting.

590 kilometer

Net als de overige modellen uit de ID. Family biedt ook deze nieuwe concept car een grote range en uitstekende prestaties. Hij heeft een lithium-ion batterij van 82 kWh (77 KwH netto) die z’n stroom levert aan een 205 kW sterke motor op de achteras en een 75 kW sterke motor op de vooras. Met z’n systeemvermogen van 250 kW sprint hij in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De vierwielaangedreven ID. SPACE VIZZION heeft mede dankzij zijn aerodynamische design een range tot 590 kilometer (WLTP) op een volle accu.

2021

Net als de andere modellen uit de ID. Family, is ook de ID. SPACE VIZZION een voorbode van een nieuwe elektrische Volkswagen. Zowel het in- als exterieur tonen een realistische visie op wat vanaf 2021 kan worden verwacht in het hogere segment waarin Volkswagen ook opereert. Net als bij de Passat komt er een Limousine en een Variant. De conceptversie van de Limousine, de ID. VIZZION, beleefde in 2018 zijn debuut op de autoshow van Genève.

Ongekend ruim

Het slimme MEB-platform waarop de ID. Family is gebaseerd, geeft het begrip interieurruimte letterlijk en figuurlijk een nieuwe lading. Door zijn innovatieve elektrische aandrijving kon de architectuur van het platform geheel opnieuw worden vormgegeven, met als resultaat een ongekende ruimte voor de inzittenden en hun bagage. Er zijn duurzame en hoogwaardige materialen toegepast zoals AppleSkin™, een kunstleder dat onder meer bestaat uit restmateriaal uit de appelsap-productie.

Zevende familielid

De nieuwe ID. SPACE VIZZION is het zevende model van de ID. Family, de snel groeiende reeks elektrische conceptcars van Volkswagen. De ID. ROOMZZ, CROZZ, BUZZ, BUGGY en VIZZION gingen hem voor. Volkswagen heeft inmiddels de productieversie van de eerste ID. conceptcar gelanceerd. De productie van deze ID. 3 is eerder deze maand gestart in Zwickau. Volkswagen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en deze complete generatie elektrische auto’s maakt een belangrijk deel uit van de ambitieuze strategie.