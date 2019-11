Koplampen worden steeds feller

Koplampen worden steeds feller. Tot die conclusie komt de ANWB na een onderzoek onder de huidige generatie LED-lampen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de zusterclubs uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bij één van de LED-systemen was het licht op 20 cm afstand zelfs drie keer zo fel als een blik recht in de zon.

Soms schijnen LED-koplampen rechtstreeks in de ogen van een tegenligger wat voor verblinding zorgt. Daardoor ziet een automobilist even niets. Dat is gevaarlijk en leidt tot irritatie. Niet alleen koplampen, maar ook de dagrijverlichting wordt steeds feller. Dagrijverlichting is verlichting aan de voorkant van de auto en wordt automatisch ingeschakeld zodra de automobilist de auto start.

Deze verlichting is tegenwoordig twee keer zo fel als dimlicht. Het is zo ontworpen dat het ook in vol zonlicht nog goed zichtbaar is. Bij invallende schemering en duisternis wordt het echter een zeer fel licht wat verblindend kan zijn voor tegenliggers. Automobilisten moeten hiervan bewust zijn en zo vroeg mogelijk overschakelen naar dimlicht om verblinding van anderen te voorkomen, adviseert de ANWB.

De ANWB wil dat de lichtintensiteit van koplampen maar ook van knipper-, rem- en achterlichten punt van aandacht wordt. Het probleem van verblinding door LED-lampen is eenvoudig op te lossen door de verlichting in het koplamphuis via reflectoren te laten schijnen, maar helaas passen weinig fabrikanten deze techniek toe. Daarover gaat de ANWB in gesprek met fabrikanten, overheid en haar zusterclubs.

De ANWB adviseert automobilisten om bij een gevoel van verblinding vooruit te kijken naar de eigen rijbaan en naar de wegmarkering rechts van de rijbaan.