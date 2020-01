Team Van de Laar klaar voor de start van Dakar

Het team Fried van de Laar Racing was al op de eerste dag van de keuringen voor de Dakar Rally 2020 aan de beurt. Met alle stempels op zak en de DAF in het parc fermé kunnen Jan en Ben van de Laar en Simon Stubbs zich in alle rust verder voorbereiden op de rally, die zondag van start gaat. “De auto is klaar en wij ook”, vertelde Ben van de Laar.

De navigator was de enige die er vorig jaar bij was in de laatste editie van de Dakar in Zuid-Amerika, als bijrijder in de truck van William de Groot. Dat was geen succes. “Op de eerste dag zijn we gecrasht en bij de herstart na de rustdag lagen we weer op de kop. Daar hebben we veel van geleerd. Ik hoop het dit jaar niet mee te maken”, zei Van de Laar.

Als de rally weer in Zuid-Amerika was geweest, had het team Van de Laar waarschijnlijk niet aan de start gestaan, maar Saoedi-Arabië is een nieuw avontuur en dat was wel zo aanlokkelijk dat de gebroeders Van de Laar en monteur Simon Stubbs het niet konden laten gaan. “We hebben genoten van Zuid-Amerika, maar er was ook heel veel niet leuk aan”, zegt Ben. “Saoedi-Arabië is voor iedereen een nieuw avontuur en een uitdaging. Dat ontdekken is wel waar we naar op zoek zijn. De eerste indruk is zeker niet slecht. Ik denk dat het plaatje hier wel klopt. Qua duinen kan het voor ons niet genoeg zijn. Hoe meer zand, hoe liever.”

Ook het feit dat de roadbooks pas laat – soms maar een kwartier voor de start – worden uitgereikt maakt het aantrekkelijk. “Dat is in het voordeel van de kleinere teams en in het nadeel van de professionele, grote teams. Het is een goede poging om het enigszins gelijk te trekken. Het maakt het voor iedereen een graadje moeilijker, maar ik denk dat wij er wel voordeel van kunnen hebben.”

De finish halen, op 17 januari in Qiddiya, is uiteraard het eerste doel, maar het team wil meer. Hoeveel meer wilde Ben van de Laar nog niet kwijt. “De doelstelling is duidelijk voor iedereen in de cabine en daar wil ‘m voorlopig ook laten. Maar dat we het een en ander in petto hebben, moge duidelijk zijn.”