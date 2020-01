Dakar 2020 zit erop. Stam en zijn team dik tevreden

''De laatste etappe hebben we afgerond. Het was een proef met snelle paden en maar 165 km lang. Deze dag hebben we er een tandje bijgezet om wat hoger te klasseren. Niet omdat het moet maar omdat het kan en we er nog veel zin in hadden'', alus Stam.

Het hele team heeft laten zien dat ze een geweldige race hebben kunnen neerzetten. ''Maar met een geweldig team en doorzettingsvermogen kan je een strijkijzer maken van een paperclip en daar heeft het wel veel weg van'' Of Stam volgend jaar weer aan de start van de Dakar is nog onbekend.