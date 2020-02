Duurdere band niet per se beter

Bij de bandenmaat 235/55 R17W, die is te vinden onder middenklasse SUV’s als de VW Tiguan en Ford Kuga, zijn behoorlijke verschillen in brandstofverbruik. Dat blijkt uit de jaarlijkse test van zomerbanden van de ANWB.

Tussen beste en slechtste band zit maar liefst een verschil van 0,7 liter per 100 km. Bij 15.000 km per jaar gaat het dan over meer dan 100 liter benzine. Ook bij de slijtvastheid (de hoeveelheid kilometers dat een band mee gaat) zijn er aanzienlijke verschillen.

De Michelin Primacy 4, Bridgestone Turanza T005, Maxxis Premitra 5 en de Pirelli Cinturato P7 haalden met vier sterren de hoogste eindbeoordeling. Bij het Taiwanese merk Maxxis zagen we voor het eerst dat deze banden zich konden meten met de premiumbanden. En dat met voordelige prijzen van een B-merk.

Eén band wordt afgeraden, de Laufenn S-Fit EQ. Op nat wegdek voldoet deze band niet aan de normen op het gebied van wegligging en veiligheid.

In de wat sportievere bandenmaat 225/40 R18 scoort geen enkele band onvoldoende.Vier banden scoren goed, elf banden halen het oordeel voldoende en één band komt matig uit de test. Deze bandenmaat is te vinden onder bijv. Audi A3, BMW 3-serie, Ford Focus, Mercedes A-klasse, VW Golf VII GTI en Renault Megane.

De vier banden met een oordeel van vier sterren (de Michelin Pilot Sport 4, Continental Premium Contact 6, Goodyear Eagle F1 Asym 5 en Maxxis Victra Sport 5) zijn allrounders. Ze hebben zowel op droog als ook op nat wegdek goede rij-eigenschappen. Bovendien hebben ze een goede slijtvastheid. Een slechte band komt er niet uit de test maar de Rotalla scoort heel matig. Op droog wegdek scoort de band voldoende, maar op nat wegdek niet.

De banden zijn getest op remweg, veiligheid, zijdelingse grip (weerstand tegen slippen van de auto), weerstand tegen aquaplaning, geluidsproductie, slijtvastheid en natuurlijk de eigenschappen op droog wegdek. Van belang is de onderlinge samenhang van deze eigenschappen want een band die heel veel grip levert slijt vaak heel hard. Bij een zomerband is altijd sprake van een compromis.