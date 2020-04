Nederlandse Mazda-bezitters meest loyaal aan hun merk

De merkloyaliteit van de eigenaren van een Mazda is het grootst van alle automerken in Nederland. Van de mensen die een onbepaald aantal jaren geleden een nieuwe Mazda kochten, kocht afgelopen jaar 83 % opnieuw een nieuwe Mazda, een stijging van 7 % ten opzichte van 2018. Daarmee eindigt Mazda op de eerste plaats, vóór Toyota, Volvo en BMW.

Merkentrouw

Automotive, het vakmedium voor de Nederlandse autobranche, vroeg onderzoeksbureau EDM om te onderzoeken in hoeverre mensen bij de aanschaf van een nieuwe personenauto in 2019 voor hetzelfde merk kozen. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Brandswitchmodel van EDM, opgebouwd uit eigen data en die van de RDW. De merkentrouw blijkt in de afgelopen vier jaar gemiddeld niet veel veranderd, maar per merk zijn er flinke verschuivingen. In 2019 blijkt de merkloyaliteit van Toyota, Mercedes en Mazda flink gestegen, met 9 tot 7 procentpunt.

CX-serie

'De oorzaken van de verschuivingen zijn niet eenvoudig te verklaren', aldus Matthijs van Zanten, consultant automotive bij EDM, tegenover Automotive. 'De modellenpolitiek is waarschijnlijk van grote invloed. Mazda heeft met zijn CX-serie beslist een sterke troef in handen om klanten bij het merk te houden'.

Klantbeleving

'We maken de laatste jaren een enorme ontwikkeling door naar een meer premium merk', vertelt Pieter de Greef, directeur Customer Service van Mazda Motor Nederland. 'Sinds de komst van de zesde generatie met als eerste de CX-5 in 2012 en de daarmee gepaard gaande introductie van het aansprekende Kodo design nemen de verkopen van onze CX-modellen een vlucht. Tegelijkertijd hebben we, samen met onze dealers, veel tijd en energie gestoken in de klantbeleving. Dit heeft, samen met de stijgende kwaliteit, uitstraling en betrouwbaarheid van onze producten, geleid tot deze nummer één positie in loyaliteit. Daar zijn we erg trots op'.

Mazda MX-30

Mazda heeft, naast de reeds genoemde CX-5, ook de kleinere CX-3 in hun crossover-serie. Vorig jaar werd daar de CX-30 aan toegevoegd, het tweede model, na de nieuwe Mazda3, van de nieuwste en zevende generatie Mazda’s. Binnenkort, na de zomer, zal ook de Mazda MX-30, de eerste in serie geproduceerde volledige elektrische crossover van het merk, aan deze serie worden toegevoegd.