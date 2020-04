Sterkste prijsdaling motorbrandstoffen sinds 2008

De prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp zijn gemiddeld over maart 2020, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte februari 2020. Dat is de sterkste daling sinds 2008. Dit meldt het CBS op basis van data van Travelcard Nederland.

Dit is de sterkste gemeten daling sinds november 2008, ten tijde van de kredietcrisis. Toen daalden de brandstofprijzen op maandbasis met 9,4 procent. Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde prijsontwikkeling van de drie brandstofsoorten (benzine, diesel en LPG) samen.

Benzineprijsdaling zet in april door

Naast maandprijzen publiceert het CBS ook dagprijzen van motorbrandstoffen. Op 10 maart 2020 daalde de prijs van benzine ten opzichte van de dag daarvoor met 2,3 eurocent per liter het sterkst sinds 17 oktober 2008. Na 31 maart zakte de dagprijs van benzine met twee procent naar 1,47 euro per liter op 20 april. Het prijsniveau van nu is nog wel hoger dan in 2008. Toen kostte een liter benzine op de goedkoopste dag 1,15 euro.

Tankstations aan snelweg het duurst

Prijzen van brandstoffen hangen ook af van de locatie van de pomp. Zo zijn tankstations langs de snelweg duurder dan stations die niet aan de snelweg liggen. Het prijsverschil tussen snelwegstations en bemande stations die niet aan de snelweg liggen was in maart 2020 per liter benzine iets meer dan 11 eurocent. Onbemande stations zijn gemiddeld het goedkoopst. Lagere personeelskosten spelen daarin waarschijnlijk een rol. LPG is uit veiligheidsoverwegingen niet verkrijgbaar bij onbemande tankstations.

Prijzen ruwe olie in maart lager

De prijsontwikkeling van benzine wordt deels bepaald door de prijsontwikkeling van ruwe olie. De gemiddelde prijs per maand voor een vat olie was 34 dollar in maart 2020. Alleen in januari 2016 en in 2008 lag die prijs lager. Naast deze ontwikkeling beïnvloeden ook accijnzen, btw-tarieven, de dollarkoers en de vraag naar benzine de prijs. De belastingcomponenten liggen meestal voor een langere periode vast en dempen daardoor procentuele prijsveranderingen. In maart 2020 vormden belastingen en accijnzen ruim twee derde van de prijs die de consument aan de pomp betaalde.