Mazda RX-Vision GT3 Concept

‘Gran Turismo Sport’ wordt door de FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) erkend en gepromoot als officieel platform voor de digitale autosport. Als officiële partner van het FIA Gran Turismo Championship heeft Mazda de rechten verkregen voor deelname aan de zogenaamde ‘worldtours’ die in 2020 wereldwijd worden gehouden. Gran Turismo Sport-spelers die rijden met een Mazda, zoals bijvoorbeeld de RX-Vision GT-3 Concept, mogen deelnemen aan de wereldfinale.

Door het rijplezier over te brengen op de digitale autosportliefhebbers hoopt Mazda zijn fanclub uit te breiden. Bovendien wordt overwogen om projecten te lanceren waarbij mensen van de virtuele naar de echte wereld kunnen overstappen (gesponsorde autosport*, enz.) om fans te verleiden die in de toekomst hopen te genieten van het rijden met een echte raceauto en die willen deelnemen aan de echte autosport.

De RX-Vision GT-3 Concept is een virtuele raceauto die meedoet in Gran Turismo Sport. De op de Mazda RX-Vision gebaseerde auto is aangepast conform het FIA GT3-reglement voor raceauto’s. Het gaat om de concept car die in oktober 2015 op de Tokyo Motor Show werd onthuld.

Op basis van dit model maakte Mazda de mooist denkbare sportauto met voorin geplaatste motor en achterwielaandrijving (FR) binnen het designthema ‘Kodo -Ziel van beweging’ en rustte hem uit met een volgende generatie Skyactiv-R rotatiemotor (RE). Het model vertegenwoordigt Mazda’s visie op de sportauto van de toekomst.