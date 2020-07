1,5 miljoen: Jaguar Land Rover viert mijlpaal motorenproductie

Het Engine Manufacturing Centre in Wolverhamption in het Verenigd Koninkrijk produceert de zeer efficiëntie Ingenium-motorenfamilie. Daarmee biedt Jaguar Land Rover een reeks schone en geëlektrificeerde krachtbronnen voor al haar modellen.

De geavanceerde Ingenium-familie omvat nu een reeks schone, verfijnde en efficiënte diesel-, benzine- en geëlektrificeerde motoren. Deze zijn gebouwd voor maximale prestaties met tegelijkertijd een verkleinde invloed op de omgeving en gunstige gebruikskosten voor de klant. De volledig aluminium Ingenium-motoren zijn in eigen huis in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld en geproduceerd. Ze zijn modulair, flexibel en schaalbaar, met overeenkomstige belangrijke technologieën.

De nieuwste toevoeging aan het Ingenium-aanbod is de zescilinder-in-lijn dieselmotor, die in de nieuwe Range Rover en nieuwe Range Rover Sport verbeterde prestaties, soepelheid en efficiëntie biedt. De geavanceerde dieselmotor met 48V Mild Hybride-technologie is een nieuwe toevoeging aan het aanbod van schone en efficiënte zescilinder benzine- en viercilinder benzine- en dieselmotoren die bij de Jaguar Land Rover-fabriek in de West Midlands worden gebouwd.

Destination Zero en waterstofaandrijflijn

De efficiënte Ingenium-familie evolueert en ondersteunt de inzet om op de lange termijn voertuigemissie te reduceren en het brandstofverbruik over het gehele modellenaanbod te verbeteren. Dit is onderdeel van de missie Destination Zero, gericht op het terugdringen van emissie en het schoner maken van de omgeving met verregaande innovatie.

Jaguar Land Rover blijft de Ingenium-technologie verder ontwikkelen, het modellenaanbod elektrificeren en werken aan een concept waterstofaandrijflijn met brandstofcel**. Het Engine Manufacturing Centre fabriceert ook Electric Drive Units (EDU's) voor klanten die willen overstappen van conventionele naar elektrische auto's.

De faciliteit in Wolverhampton wordt aangevuld door een steeds verder uitbreidend elektrificatie-ecosysteem in de Midlands. Het nabijgelegen innovatieve en technologisch geavanceerde Battery Assembly Center in Hams Hall maakt PHEV- en BEV-batterijen. Samen voorzien ze de nieuwe generatie van geëlektrificeerde Jaguar- en Land Rover-modellen van energie.

Ken Close, Jaguar Land Rover Powertrain Operations Launch Director, zegt: "We are experiencing unprecedented demand for cleaner-running vehicles, so it's more important than ever to deliver clean and efficient engines without compromising on the performance or all-terrain capabilities our customers have come to expect."

"Our Ingenium powertrains offer the very best of both worlds – better fuel efficiency and lower emissions, and even greater torque for a more responsive and engaging drive."

Het Engine Manufacturing Centre levert motoren voor alle modellen van Jaguar Land Rover wereldwijd. De productie van de nieuwste zescilinder-in-lijn diesel deelt veel met die van de zescilinder benzinemotor, die vorig jaar met succes is geïntroduceerd. Tot de werkzaamheden behoren het vervaardigen van de basisarchitectuur, cilinderkop, cilinderblok en krukas en de montage en het testen van de motor. Het Engine Manufacturing Centre is vooruitstrevend op het gebied van uitgebreide moderne bewerking, assemblage, testen en metrologie en levert zo met succes een van de toonaangevendste schone dieselmotoren ter wereld.