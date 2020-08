Renault CLIO viert 30-jarig jubileum

Dertig jaar stijlvolle en technologische evolutie, dertig jaar trachten te voldoen aan de wensen van een actieve klantengroep, dertig jaar onderdeel van het leven… Wie heeft er vandaag de dag niet van de CLIO gehoord? Sterker nog, bijna iedereen heeft wel een geschiedenis met het model – van een afstandje of van dichtbij – dat al drie decennia een partner is voor korte en lange reizen.

Bestseller

Sinds de lancering van de eerste CLIO in 1990 is het model de wereldwijde bestseller van Groupe Renault, met inmiddels meer dan 15 miljoen verkochte exemplaren. Sinds 2013 staat de Clio zelfs aan de top van het B-segment en noteert ieder jaar nog altijd hogere verkoopcijfers.

Familie-DNA

Door de jaren heen heeft Renault het kenmerkende DNA weten te behouden dat aan de basis staat van het succes van de auto. Daardoor is de huidige, vijfde generatie meer CLIO dan ooit. De CLIO V is nog moderner, nog atletischer en bouwt voort op de eerste vier generaties die de saga van de CLIO hebben gevormd:

Sinds de eerste generatie heeft de CLIO ‘alles van een groter model’. Net als de eerste CLIO biedt de CLIO V technologie van auto’s uit hogere segmenten.

Vanaf de CLIO II biedt het model de hoge standaarden op gebied van leefbaarheid en comfort.

Sinds de CLIO III veranderde hij de maatstaf ten aanzien van kwaliteitsbeleving.

Sinds de CLIO IV ontleent hij een krachtig design dat zelfs het gehele recente Renault aanbod heeft geïnspireerd.

De huidige CLIO V zet ook de traditie van zeer veilige auto’s voort. Het model voldoet aan alle hedendaagse maatstaven en bewijst dat met vijf Euro NCAP-sterren.

E-TECH Hybrid

De huidige CLIO gaat nog een stap verder en opent een nieuw hoofdstuk met zijn innovatieve E-TECH Hybrid-technologie. Daarmee elektrificeert de CLIO E-TECH Hybrid het dagelijkse leven van klanten, terwijl hij met zijn veelzijdige karakter voldoet aan de behoeften van een breed uiteenlopende klantengroep.

#CLIOGENERATION

Om het jubileum van de CLIO te vieren, heeft Renault een project opgezet met de naam #CLIOGENERATION. Het principe is eenvoudig: iedereen, of bijna iedereen, heeft een ervaring met de CLIO. In de maand augustus stonden de sociale netwerken van Groupe Renault in het teken van de CLIO. Archieffoto’s en -video’s, interviews met insiders en veel geweldige verhalen die op Instagram, Facebook en Twitter door onze community werden gedeeld.