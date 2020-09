We laten onze auto vaker onderhouden bij de garage

Het aantal onderhoudsmomenten aan personenauto’s van particulieren en kleine ondernemers heeft met 17,9 miljoen in 2019 een nieuw record bereikt. Afgelopen jaar steeg het aantal onderhoudsmomenten met bijna 11 procent ten opzichte van 2018 toen in totaal 16,2 miljoen beurten werden afgenomen. Dit blijkt uit de Aftersales Monitor 2019 van RAI Vereniging.

Sinds de start van de Aftersales Monitor in 2009 werden niet zoveel bezoeken aan de werkplaats geteld en dat resulteert in een omzetstijging van 8 procent ten opzichte van 2018. In totaal werd in 2019 3,95 miljard euro omgezet. Het hoogste omzetniveau sinds 2012.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “Het is bemoedigend om te zien dat automobilisten onderhoud niet meer uitstellen. Na jaren van terugval, zien steeds meer mensen de waarde van onderhoud in voor zowel de conditie van het voertuig, als ook voor de verkeersveiligheid. Bovendien zien wij dat auto’s steeds betrouwbaarder worden en de jaarlijkse gemiddelde uitgaven dalen. Nieuwe toekomstige marktuitdagingen zitten in de veranderende onderhoudsbehoefte van elektrische auto’s en de overgang naar connected voertuigen. Dit vraagt om hoogwaardige vakkennis en vaardigheden. Hier kunnen garagehouders op inspringen en zich specialiseren.”

Onderhoud wordt goedkoper

De gemiddelde jaarlijkse besteding aan onderhoud is de afgelopen jaren aanmerkelijk gedaald. Dit laat duidelijk zien dat de Nederlandse automotive branche zeer competitief is met voldoende onderlinge concurrentie. Dit zorgt voor een gezonde prijsconcurrentie in de onderhoudsmarkt waar vooral consumenten van profiteren. Zo werd in 2010 nog gemiddeld 670 euro per jaar aan onderhoud besteed, terwijl in 2019 dit bedrag nog maar op 461 euro lag. Dit geldt voor auto’s van alle leeftijden. Met name het onderhoud aan auto’s van 4 tot 6 jaar oud is goedkoper geworden. Gemiddeld betaalt men bijna een derde minder dan 11 jaar geleden. Voor een jonge auto van maximaal drie jaar oud, was men elf jaar geleden jaarlijks gemiddeld 25% meer kwijt.

Onderhoud

De meeste onderhoudsbeurten zijn tussentijdse reparaties, in totaal 30 procent van alle onderhoudsmomenten. Gevolgd door periodieke controle (15 procent) en APK (14 procent). Het meest werd aan APK en periodiek onderhoud uitgegeven. Dit laat zien dat veiligheid en milieu nog steeds belangrijke factoren zijn om onderhoud te laten verrichten. In totaal werd 26 procent van de totale omzet behaald uit dit type onderhoud (ruim 1 miljard euro), gevolgd door reparaties aan schade (ruim 700 mln.) en periodiek onderhoud (ruim 700 mln.).

Onderhoudsmarkt 2020

De Corona crisis laat diepe sporen na in de mobiliteitsbranche. Ook de onderhoudsmarkt wordt niet ontzien, ondanks dat werkplaatsen en garages afgelopen maanden open zijn gebleven. Volgens Van Eijck is nog niet duidelijk welk effect de crisis precies heeft op het aantal onderhoudsmomenten, want het einde is nog niet in zicht.