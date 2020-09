ANWB en ADAC willen begeleid rijden over de grens

De ANWB en haar Duitse zusterorganisatie willen dat jongeren die deelnemen aan begeleid rijden, zowel in Nederland als in Duitsland rijervaring kunnen opdoen. Met deze uitbreiding krijgen jonge bestuurders meer mogelijkheden om onder toezicht ervaring op te doen met buitenlandse verkeerssituaties en -regels. De ANWB en ADAC hebben een verzoek bij de verkeersministers van beide landen ingediend om de mogelijkheden voor deze uitbreiding van begeleid rijden op korte termijn te verkennen.

Nederland en Duitsland hebben vergelijkbare rijbewijssystemen. Beide landen kennen daarnaast het systeem van begeleid rijden voor jongeren van 17 jaar. Daarbij worden een of meerdere coaches aangewezen die de jonge bestuurder tijdens de eerste periode na het behalen van het rijbewijs, begeleiden bij het opdoen van rijervaring. Duitse cijfers laten zien dat deelnemers aan begeleid rijden vier keer zo veel kilometers hebben gemaakt voordat ze geheel zelfstandig de weg op gaan dan jongeren met het reguliere rijbewijs.

In Nederland is begeleid rijden in 2011 ingevoerd. Daarbij kunnen 17-jarigen hun rijbewijs halen onder voorwaarde dat ze de periode tot hun 18e verjaardag onder toezicht van een begeleider rijervaring opdoen. Inmiddels hebben bijna 350.000 jongeren gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Begeleid rijden werd In 2016 wettelijk verankerd na een positieve evaluatie van een proefperiode van vijf jaar. De ANWB verwacht dat de voorgestelde vernieuwing vooral gunstig is voor bewoners in de grensstreek met Duitsland. Deelnemers van begeleid rijden krijgen daar met de voorgestelde uitbreiding meer bewegingsruimte om alvast kennis te maken met het Duitse verkeer.