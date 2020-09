ANWB: goede winterband nog altijd zeldzaam

Goede winterbanden zijn nog altijd zeldzaam. Van de 28 geteste banden krijgen er slechts zes het eindoordeel ´goed´. Ondanks dat deze winterbandentest al jaren wordt uitgevoerd slagen weinig fabrikanten er in om een band te maken die op alle fronten goed presteert. Anderzijds scoren slechts vier banden ‘matig’ of ‘slecht’. Dat blijkt uit de test van winterbanden van de ANWB.

Het grootste deel (18 van de 28) scoort ‘redelijk’. Deze banden raadt de ANWB wel aan – ze zijn veilig - maar hebben wél elk hun tekortkomingen. Ze hebben bijvoorbeeld meer last van aquaplaning, minder grip in de sneeuw of juist minder prettige rij-eigenschappen

De ANWB publiceert dit jaar weer een uitgebreide winterbandentest. Samen met een aantal andere clubs worden de banden anoniem aangeschaft en vervolgens op allerlei soorten wegdek en omstandigheden getest. Op nat en droog wegdek, op hoge en lage snelheid en natuurlijk in de sneeuw. Dit jaar werden de maten 205/55 R 16 H (middenklasse auto’s, meest verkochte bandenmaat) en 235/55 R 17 V (vooral middenklasse SUV’s) onder de loep genomen.

De ANWB adviseert minimaal 4 mm profiel voor winter- en allseasonbanden (ter vergelijking: de wettelijke minimumdiepte voor zomer- en winterbanden is 1,6 mm.) Waarom dan 4 mm? Om twee redenen: tijdens winterse neerslag in Nederland is het wegdek meestal bedekt met slush, ofwel een mengsel van natte sneeuw en water. Om in zo’n dikke laag slush grip te houden heeft de band nu eenmaal veel profieldiepte nodig. De tweede reden is belangrijk voor wintersporters: Vier mm is in Oostenrijk de wettelijke minimale profieldiepte voor winterbanden.