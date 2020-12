Totale gebruikskosten elektrische auto vergelijkbaar met benzineauto

De elektrische auto is dit jaar eindelijk binnen bereik gekomen van de consument. 'Mede dankzij de aanschafsubsidie maakte een aanzienlijke groep particulieren het afgelopen jaar de overstap naar elektrisch rijden', zo meldt de ANWB op basis van de Elektrisch Rijden Monitor die donderdag voor de vierde keer is gepresenteerd.

145.000 elektrische auto's

'Het totale aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen steeg dit jaar naar bijna 145.000 wat een verdubbeling is ten opzichte van 2019', aldus de ANWB. De positieve ontwikkeling van elektrisch rijden kent meerdere oorzaken. Het huidige aanbod sluit steeds beter aan bij de behoefte van de consument. Het aantal modellen in de prijsklasse tot 50.000 euro steeg van 22 naar 31.

Actieradius en gebruikskosten

Ook nam de gemiddelde actieradius sterk toe en zijn de totale gebruikskosten van een gemiddelde elektrische auto inmiddels vergelijkbaar met die van een gemiddelde benzineauto. Wat ook meehelpt is dat de snel-laadinfrastructuur in Nederland fors is uitgebreid. Het aantal Nederlanders dat overweegt binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen steeg van 20 naar 26 procent.

Hoge aanschafprijs nog altijd struikelblok

De aanschafsubsidie die dit jaar beschikbaar kwam geeft consumenten een steuntje in de rug. Voor een nieuwe elektrische auto ontvang je 4000 euro subsidie, voor een tweedehands model krijg je 2000 euro van de Nederlandse overheid. Dit is overigens wel een punt van zorg aangezien de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s dit jaar al binnen een week op was. Ook voor volgend jaar is het totaalbedrag inmiddels nagenoeg volledig op en dreigt de verkoop van elektrische auto's aan particulieren te stagneren.

Nog niet voor iedereen

Ondanks de aanschafsubsidie is een elektrische auto nog niet voor iedereen een haalbare optie. Voor veel particuliere rijders vormt de hoge aanschafprijs nog altijd het grootste struikelblok. In de prijsklasse tot 25.000 euro is een elektrische auto in aanschaf zomaar 9.000 euro duurder dan een vergelijkbare auto op benzine. Bovendien zijn er in dit segment nu slechts zes modellen waar de consument uit kan kiezen.

Aanschafsubsidie moet worden behouden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch aangedreven moeten zijn. Om deze doelstelling te halen, is het volgens de ANWB noodzakelijk dat de aanschafsubsidie wordt behouden. Daarnaast is het belangrijk dat het aantal betaalbare modellen wordt uitgebreid en dat er een ruime tweedehands markt ontstaat.