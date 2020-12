Land Rover Defender krijgt eindelijk veiligheidssterren met Defender

Zeer opmerkelijk nieuws van Land Rover. Het is voor het eerst in de lange geschiedenis dat een Defender een hoge score krijgt als het gaat om de veiligheidstest van Euro NCAP. Het oudere model is nooit getest. Dit omdat deze zware 'slagschepen' nooit één ster zouden kunnen halen, aldus Land Rover kenners.

De nieuwe New Land Rover Defender heeft wel een topscore behaald in de veiligheidstest van de onafhankelijke testinstantie Euro NCAP. De Land Rover Defender 110 wist Euro NCAP op meerdere fronten te overtuigen met zijn veiligheidskwaliteiten en werd daarvoor beloond met de maximale veiligheidswaardering van vijf sterren.



De New Defender scoorde 85 procent voor de bescherming van volwassenen en kinderen, 79 procent voor de categorie Safety Assist en behaalde een score van 71 procent in de bescherming van kwetsbare weggebruikers. Het resultaat: de maximale score van vijf sterren.



Deze topscore heeft de Defender onder meer te danken aan de combinatie van ultramoderne veiligheidsvoorzieningen met een ultrastijve aluminium carrosserieconstructie. Hierdoor staat de premium 4x4 zijn mannetje in ruige landschappen, maar biedt hij ook uitstekende veiligheidskenmerken. Slimme technologieën zijn onder meer Emergency Braking, Lane Keep Assist en Rear Collision Monitor. Zes airbags beschermen de bestuurder en passagiers, en er zijn maximaal drie ISOFIX-bevestigingspunten beschikbaar.