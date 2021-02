Ford en Google versnellen auto-innovatie

Ford en Google kondigen een unieke strategische samenwerking van zes jaar aan om de transformatie van Ford te versnellen en de beleving van verbonden voertuigen naar een compleet nieuw niveau te tillen. Ford roept daarbij Google Cloud uit tot voorkeurscloudprovider en maakt gebruik van Googles toonaangevende expertise op het gebied van data, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Als onderdeel van de nieuwe zesjarige samenwerking – waarvan de aftrap in 2023 plaatsvindt – worden miljoenen toekomstige Fords en Lincolns* in alle prijscategorieën uitgerust met Android-software met ingebouwde Google apps en services.

Team Upshift

Om voortdurende innovatie te stimuleren, richten Ford en Google een nieuwe samenwerkingsgroep op, genaamd Team Upshift. Door de talenten en krachten van beide bedrijven te bundelen, zal Team Upshift de grenzen van de transformatie van Ford verleggen, gepersonaliseerde consumentenervaringen realiseren en unieke, datagestuurde kansen creëren. Projecten kunnen variëren van het ontwikkelen van nieuwe ervaringen bij het kopen van een voertuig tot nieuwe eigendomsvormen op basis van gegevens, en meer.

Jim Farley, President en CEO van Ford Motor Company, vertelt: “Terwijl Ford de meest diepgaande transformatie in zijn geschiedenis voortzet met elektrificatie, connectiviteit en zelfrijdende voertuigen, vormen Google en Ford samen een innovatiekrachtcentrale die echt in staat is om klanten een superieure ervaring te bieden en ons bedrijf te moderniseren.”

Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet, zegt: “Van de eerste lopende assemblagelijn tot de nieuwste rijhulptechnologie: Ford bepaalt al bijna 120 jaar het innovatietempo in de auto-industrie. We zijn er trots op dat we samenwerken om het beste van Google’s AI, data-analyse en computer- en cloudplatforms toe te passen om Ford te transformeren en autotechnologieën te ontwikkelen die mensen onderweg veilig en verbonden houden.”

Veilige en betrouwbare cloud van Google

Google helpt Ford als voorkeurscloudprovider om zijn AI-, ML- en data-analysetechnologieën te gebruiken om de digitale transformatie van Ford te versnellen, de bedrijfsvoering te moderniseren en connected voertuigtechnologieën aan te sturen met de vertrouwde, veilige en betrouwbare cloud van Google. Met Google Cloud zal Ford:

de ervaringen van klanten verder verbeteren met diverse technologieën en gepersonaliseerde diensten;

de modernisering van productontwikkeling, productie en supply chain management versnellen, inclusief onderzoek naar het gebruik van Vision AI voor de opleiding van productiemedewerkers, en de betrouwbaarheid van fabrieksapparatuur verder verbeteren;

de implementatie van datagestuurde businessmodellen versnellen, zodat klanten realtime meldingen – zoals onderhoudsaanvragen of inruilwaarschuwingen – ontvangen.

Over-the-air-updates

Ford en Google hebben een gedeelde visie: plezierige, veiligere en efficiëntere verbonden voertuigervaringen aanbieden, die speciaal ontwikkeld zijn om afleiding van de bestuurder tot een minimum te beperken en klanten altijd de nieuwste technologie te bieden via over-the-air-updates. Vanaf 2023 profiteren Ford- en Lincoln*-klanten wereldwijd van unieke digitale ervaringen, geïmplementeerd in het Android-besturingssysteem en met ingebouwde Google apps en services, waaronder kaart- en spraaktechnologie van wereldklasse:

met Google Assistant kunnen bestuurders de ogen op de weg en de handen aan het stuur houden en via spraaksturing opdrachten laten uitvoeren;

met Google Maps als de primaire navigatiedienst bereiken bestuurders hun bestemming sneller met realtime verkeersinformatie, automatische herberekening van de route, rijstrookaanwijzingen en meer;

met Google Play hebben chauffeurs toegang tot hun favoriete apps om naar muziek, podcasts, audioboeken en meer te luisteren; deze apps zijn geoptimaliseerd en geïntegreerd voor gebruik in de auto.

Android in de auto stelt Ford en externe ontwikkelaars ook in staat om apps te ontwikkelen die een constant verbeterende en steeds persoonlijkere eigendomservaring bieden.

“We hebben een obsessie voor het creëren van onmisbare, onderscheidende Ford-producten en -diensten”, zegt Farley. “Deze integratie stelt onze teams in staat om te innoveren voor Ford- en Lincoln-klanten en tegelijkertijd naadloos toegang te bieden tot de eersteklas apps en services van Google.”

*In Europa worden geen Lincolns verkocht.