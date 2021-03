Toyota Yaris is Europese Auto van het Jaar 2021

De Toyota Yaris is de Auto van het Jaar 2021. Dat is vanmiddag bekendgemaakt in Genève. De Toyota Yaris is door onafhankelijke Europese autojournalisten tot winnaar gekozen uit zeven finalisten. Zij loven de efficiënte en verfijnde hybride aandrijflijn, de uitstekende rijeigenschappen, de hoge mate van veiligheid en het design van de Yaris dat spannender dan ooit is.

De jury van de Auto van het Jaar-verkiezing (‘Car of the Year’, COTY) bestaat dit jaar uit 59 onafhankelijke en professionele autojournalisten uit 22 Europese landen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Jaco Bijlsma (Autovisie) Peter Hilhorst (De Telegraaf) en Gert Wisse (ANWB). De auto’s die aan de jaarlijkse verkiezing meedoen, worden beoordeeld op onder meer: design, comfort, veiligheid, weggedrag, rijplezier, milieuaspecten en prijs. De onderscheiding volgt slechts enkele dagen nadat de nieuwe Yaris voor het eerst werd uitgeroepen tot de bestverkochte auto in Europa, een duidelijk signaal dat de Europese consument het eens is met de jury.

Meer rijplezier

De Toyota Yaris is met 266 punten de winnaar en daarmee de Auto van het Jaar 2021. Die punten heeft hij te danken aan onder meer het rijplezier dat het nieuwe modulaire voertuigplatform (TNGA, Toyota New Global Architecture) biedt. Dit heeft een extra laag zwaartepunt wat een positief effect op de wegligging heeft. De jury prijst de Yaris Hybrid met 85 kW/116 pk vanwege het soepele rijgedrag, de lage uitstoot en de toegankelijke prijsstelling.

Betere efficiency en betere prestaties

De nieuwe Yaris Hybrid is uitgerust met Toyota’s hybridetechnologie van de nieuwste, vierde generatie. De nieuwe componenten hiervan zijn compact, licht van gewicht en efficiënt. Hiertoe behoren de volledig nieuwe 1,5-liter Hybrid benzinemotor, de nieuwe lithium-ion-accu, de nieuwe Hybrid-transaxle en Power Control Unit (PCU). Bij de ontwikkeling ervan lag de focus niet alleen op de efficiency van de aandrijflijn. Ondanks dat de efficiency met 20 procent toenam, is dat niet ten koste gegaan van de prestaties. Sterker nog: het vermogen nam juist met 16 procent toe. In 9,7 seconden accelereert de Yaris Hybrid vanuit stilstand naar 100 km/u, een verbetering van 15 procent. Daarbij reageer de auto sneller op het gaspedaal dan voorheen.

Yaris Hybrid populairst in Nederland

De kersverse Auto van het Jaar is leverbaar voor prijzen die beginnen bij 18.795 euro voor de Yaris 1.0 VVT-i Comfort. De Yaris Hybrid – met een aandeel van ruim 90 procent de populairste uitvoering in Nederland – is verkrijgbaar 21.695 euro. Het is de tweede keer dat de Toyota Yaris uitgeroepen is tot Auto van het Jaar. De eerste generatie Yaris won de prestigieuze onderscheiding in het jaar 2000. Vijf jaar later sleepte de Toyota Prius de prijs in de wacht. Toyota is het enige Japanse automerk dat de Auto van het Jaar-verkiezing driemaal gewonnen heeft.