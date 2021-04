ANWB Wegenwacht 75 jaar

De ANWB Wegenwacht viert donderdag 15 april haar 75-jarig bestaan met een bijeenkomst bij het wegenwachtstation aan de Maroastraat 50 in Amsterdam. Vanwege deze mooie mijlpaal introduceert de Wegenwacht dan ook het nieuwste wegenwachtvoertuig: de elektrische Volkswagen ID 4. De auto is uitgerust met een aanhanger die voorzien is van een speciaal ontwikkelde mobiele acculader. Zo kan de Wegenwacht langs de weg stilgevallen elektrische auto’s snel bijladen. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom om bij de feestelijke introductie aanwezig te zijn.

Rian Vreeburg, directeur ANWB Hulpverlening, zal het nieuwe wegenwachtvoertuig presenteren. Daarnaast zijn speciaal voor deze viering verschillende wegenwachtvoertuigen van nu en vroeger neergezet om de ontwikkeling van de Wegenwacht in beeld te brengen.

Net na de Tweede Wereldoorlog, op 15 april 1946, gingen de eerste zeven wegenwachten de weg op om leden met pech weer op weg te helpen. Zij deden dat op geel geschilderde Harley Davidson Liberator motorfietsen die de ANWB van de Canadezen had overgenomen. Hiermee werd het voorbeeld gevolgd van de Engelse zusterclub Automobile Association (AA) die met deze vorm van dienstverlening al goede ervaringen had opgedaan. Anno 2021 is de Wegenwacht 24 uur per dag actief met ruim 800 wegenwachten die jaarlijks ruim 1,1 miljoen pechhulpverleningen voor hun rekening nemen.