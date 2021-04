Per 1 mei nieuw bandenlabel

Per 1 mei wordt het nieuwe Europese bandenlabel voor personenauto’s in gebruik genomen. Het label geeft consumenten inzicht in de brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en het afrolgeluid van nieuwe banden. Met het bandenlabel kunnen automobilisten een bewuste keuze voor betere banden maken.

Sinds november 2012 waren autobanden voor personenwagens al voorzien van een bandenlabel. Per 1 mei wordt een nieuw bandenlabel ingevoerd dat ook gaat gelden voor lichte en zware bedrijfsauto’s. Het Europese bandenlabel is bedoeld om het gebruik van veiligere, zuinigere en stillere banden te stimuleren.

Bespaar op brandstofverbruik én verminder de belasting op het milieu

Het nieuwe bandenlabel geeft inzicht in de brandstofefficiëntie van de band, want naast de motor van de auto, de rijstijl van de bestuurder en de ritomstandigheden hebben ook de banden een grote invloed op het brandstofverbruik. Bij personenauto’s kan met de meest zuinige band tot 7,5% bespaard worden op brandstof. Naast het financiële voordeel wordt hierdoor ook minder CO2 uitgestoten. Kiezen voor een zuinige band is daarmee beter voor het klimaat en portemonnee. De banden worden ingedeeld in vijf klassen, van A tot en met E. Hierbij is A het meest en E het minst zuinig. Om maximaal te besparen is het belangrijk om de banden ook op de juiste spanning te houden. Het advies is om elke twee maanden de bandenspanning te controleren en zo nodig lucht bij te pompen. Dit helpt om het maximale uit de banden te halen.

Prestaties onder verschillende weersomstandigheden

Op het nieuwe bandenlabel is af te lezen hoeveel grip de banden hebben op een nat wegdek. Bij een noodstop bij een snelheid van 80 kilometer per uur kan het verschil in remweg op een nat wegdek oplopen tot maar liefst 18 meter. Ook bij de grip op een nat wegdek worden de banden ingedeeld in de klassen A tot en met E. Voor banden die bedoeld zijn voor het rijden onder specifieke sneeuw- of ijsomstandigheden geeft het nieuwe bandenlabel ook inzicht in de hoeveelheid grip van de banden op sneeuw of ijs door middel van een sneeuwvlok- of een ijssymbool.

Verminder geluidsoverlast

Een stillere band, vermindert het geluid naar de omgeving. Het bandenlabel geeft inzicht in het externe afrolgeluid. Een laag extern afrolgeluid betekent niet dat het stiller is in de auto, maar wel stiller voor de omgeving. Het afrolgeluid wordt ingedeeld in de klassen A tot en met C, waarbij klasse A ten minste 3 dB stiller is dan de wettelijke limiet. Dat lijkt weinig, maar een daling van 3 dB wordt ervaren als het geluid van de helft minder voertuigen.