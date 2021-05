Benzineprijs stijgt naar nieuw record

Wie de benzinetank met E10 (Euro95) gaat vol gooien, moet sinds woensdag diep in de buidel tasten. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter gestegen naar 1,895. Hiermee wordt het record van hoogste stand ooit in 2012 geëvenaard.