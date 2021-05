ANWB: Autostoeltjes kunnen nog beter

Autostoeltjes zijn nog steeds voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de laatste test van de ANWB. Van de 26 onderzochte autostoeltjes haalden 18 stoeltjes het predicaat ‘goed’. Nog eens vier scoorden voldoende in de test. Vier autozitjes kregen het oordeel slecht. Hoewel bij drie daarvan de veiligheid in orde was, bleken er teveel schadelijke stoffen in de stoeltjes aanwezig.

Het autostoeltje Besafe iZi Go Modular X1 i-Size (met en zonder i-Size basis) bevat een te hoge concentratie Naftaleen, waarvan vermoed wordt dat het kankerverwekkend is. Daar heeft de fabrikant inmiddels maatregelen voor genomen. De Osann Oreo 360° bevatte een te hoge concentratie van de weekmaker DPHP. Deze stof kan de schildklier en hypofyse beschadigen. Fabrikant Osann heeft al gereageerd op de onderzoeksresultaten en eventuele kopers aangeboden de met DPHP besmette gordelbeschermers gratis te vervangen.

Al eerder waarschuwde de ANWB in een voorpublicatie voor de Chicco Kiros i-Size in combinatie met de Kiros i-Size Base. Het autostoeltje kan zowel bij een frontale als de zijdelingse botsing loskomen van het onderstel, waardoor het kind met het stoeltje door de auto wordt geslingerd. Fabrikant Chicco heeft inmiddels kopers aangeboden om het i-Size onderstel om te ruilen voor een deugdelijk exemplaar.

De ANWB test al meer dan 20 jaar jaarlijks meerdere autozitjes. Hierbij wordt gekeken naar veiligheid, gebruiksgemak, de ergonomie van het stoeltje en schadelijke stoffen. Omdat aan de buitenkant van een kinderzitje niet is te zien of een autostoeltje veilig is, adviseert de ANWB om voor aanschaf van een autozitje testresultaten te raadplegen.

De autostoeltjestest is een samenwerking van ANWB met Europese testpartners. De inkoop van de test-autostoeltjes wordt anoniem gedaan door diverse testpartners bij speciaalzaken of via internet. Op deze manier is duidelijk dat de stoeltjes die worden getest ook aan de consument verkocht worden.

Alle testresultaten - ook uit eerdere jaren - zijn terug te vinden op anwb.nl.