17 procent minder kilometers in coronajaar 2020

Nederlandse motorvoertuigen reden 16,6 procent minder kilometers in 2020 dan in het jaar daarvoor. Bij de bussen, met name de touringcars, was de afname het grootst. Ruim driekwart van de in 2020 gereden kilometers werd afgelegd met personenauto’s. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over voertuigkilometers.

Nederlandse motorvoertuigen legden in 2020 in totaal bijna 126,7 miljard kilometer af in binnen- en buitenland, tegen 151,8 miljard kilometer in 2019. Dat is een daling van 16,6 procent. In coronajaar 2020 reden Nederlandse personenauto’s 19,7 procent minder kilometers dan in 2019.

Het aantal afgelegde kilometers nam in 2020 het meest af bij de bussen; die reden 24,9 procent minder dan in het jaar daarvoor. Binnen deze groep bleef de afname bij lijndienstbussen beperkt tot 8,7 procent, touringcarbussen reden 64,2 procent minder kilometers dan in 2019. De kilometers van zware vrachtvoertuigen (vrachtwagens en trekkers voor oplegger) bleven nagenoeg gelijk. Bestelauto’s legden 4,4 procent minder kilometers af ten opzichte van een jaar eerder.

Daling kilometers sterker bij zakelijke personenauto’s

Het grootste deel van de gereden kilometers wordt afgelegd met personenauto’s; in 2020 was dat 78,0 procent. Personenauto’s van particulieren en eenmanszaken (natuurlijke personen) reden 17,8 procent minder kilometers. Het aantal kilometers van zakelijke auto’s (op naam van rechtspersonen) nam met 26,8 procent af ten opzichte van 2019. Bij alle brandstofsoorten daalde het totaal aantal gereden kilometers, behalve bij de volledig elektrische auto’s. Bij volledig elektrische auto’s steeg het aantal gereden kilometers doordat er meer elektrische auto’s waren. Per elektrische auto werd er gemiddeld wel minder gereden dan in 2019.