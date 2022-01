Verkoop in tweedehands auto’s neemt toe

Diverse onderzoeken wijzen uit dat de verkoop in tweedehands auto’s neemt nog altijd flink aan het toenemen is. Deze ontwikkeling kan nog altijd worden toegeschreven aan de uitbraak van de corona pandemie maar er is wel sprake van een nieuwe reden dat veel meer mensen zich graag richten tot de handelaren.

Corona pandemie als veroorzaker stijgende verkoopcijfers occasions

Het zal weinig mensen verbazen dat de corona pandemie nog altijd aangewezen kan worden als de veroorzaker van de stijgende verkoopcijfers van occasions. In eerste instantie was er een duidelijke stijging in de verkoopcijfers te zien als gevolg van de grotere behoefte aan vervangend vervoer. Uit angst voor besmetting werd de behoefte aan individueel vervoer binnen een zeer kort tijdsbestek zeer groot. De Nederlandse forens koos liever voor een eigen auto dan voor het openbaar vervoer en het carpoolen werd om de bekende redenen niet als alternatief gezien. Hoewel we een tijd verder zijn, kan de corona pandemie nog altijd worden gezien als veroorzaker van de steeds stijgende verkoopcijfers van occasions. In dit geval is er een indirecte oorzaak aan te wijzen in vorm van vertraagde leveringen door corona maatregelen in combinatie met het wereldwijde tekort aan computerchips.

Geschikte platforms voor de aankoop van een tweedehands auto

De stijgende behoefte aan occasions heeft geresulteerd in een toenemend aantal verkopers van tweedehands auto’s. De lange zoektocht naar de tweedehands auto die voldoet aan alle wensen wordt in de praktijk gezien als groot struikelblok. Er zijn echter websites die gespecialiseerd zijn op dit gebied. De geïnteresseerden in een tweedehands auto vinden hier precies waar zij naar op zoek zijn en dat is overzicht. Dit soort websites zetten het aanbod van zowel particulieren als autobedrijven op de meest overzichtelijke manier op een rijtje en er kan gebruik worden gemaakt van verschillende zoekfilters om snel en eenvoudig een beeld te vormen van het aanbod. Zelfs een BMW 3 Serie tweedehands auto kopen wordt hiermee eenvoudig gemaakt!

Aanbod in tweedehands BMW 3 serie modellen

De genoemde websites bieden meerdere pagina’s aan keuzemogelijkheden als je op zoek bent naar een gebruikte BMW 3 serie. Dit is goed te verklaren. Het aanbod in tweedehands BMW 3 serie modellen is groot en veelzijdig te noemen. Dit komt door de populariteit van de 3 Serie maar ook omdat het voertuig in diverse uitvoeringen op de markt is gebracht. Je kunt kiezen tussen een grote diversiteit aan diesel- als benzine uitvoeringen. Daarnaast heb je de keuze tussen een automaat of voor een tweedehands BMW 3-serie met een manuele versnellingsbak. Er ook een groot aanbod in vierwielaangedreven tweedehands BMW 3-serie modellen en BMW 3-serie Gran Turismo uitvoeringen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dan bieden de genoemde websites de uitkomst!