Welke Franse automerken zijn in 2022 het meest geschikt voor financial lease?

Ben je van plan om in 2022 over te stappen op financial lease of is het tijd voor een nieuwe financial leaseovereenkomst? Dan is het natuurlijk de vraag voor welk automerk je kiest! Er zijn een aantal Franse automerken die zich uitstekend lenen voor financial lease. In dit artikel zoomen we verder in op de drie meest populaire Franse automerken voor financial lease. Lees snel verder voor inspiratie voor jouw financial lease keuze!

Peugeot financial lease

Het populairste Franse automerk voor financial lease is Peugeot op dit moment. Peugeot is één van de grootste autofabrikanten van Europa. In 2020 verkocht Peugeot 1,1 miljoen auto’s, waarvan 80% in Europa. En dat is niet zonder reden! Peugeot heeft veel betrouwbare, betaalbare en luxe personenauto’s én bedrijfsauto’s die geschikt zijn voor financial lease. We nemen een paar goede opties door.

Peugeot personenauto’s voor financial lease

Eén van de meest compacte modellen is de Peugeot 208. De tweede generatie (vanaf 2019) van dit model staat bekend om het hoge rijcomfort, de zuinige motor en luxueuze opties. Daarnaast is dit model sinds 2019 ook volledig elektrisch verkrijgbaar. Wanneer je op zoek bent naar een financial lease auto uit de compact klasse, dan is de Peugeot 208 dus een goede optie!

De nieuwste personenauto van Peugeot is de 5008. Dit is een MPV/Cross-over die in 2010 zelfs prijzen heeft gewonnen zoals de “MPV Car of the Year” door het Britse ‘What Car?’. Met deze stoere wagen maak je zeker indruk! De ruime personenauto biedt zitplaatsen voor maar liefst 7 personen en daarnaast is er ook nog steeds sprake van een ruime bagageruimte. Dus wanneer je op zoek bent naar een moderne, grotere leaseauto dan is de Peugeot 5008 een zeer geschikte keuze.

Peugeot bedrijfsauto’s voor financial lease

De Peugeot Partner is al sinds 1998 een veel gekozen bestelwagen van Peugeot. Sindsdien zijn er meerdere generaties van de Partner op de markt gebracht en is het model verkrijgbaar in een professioneel jasje en voorzien van moderne technologie! De bestelwagen heeft zowel ruime zitplekken als een ruime laadruimte. Het is dus een mooie optie tussen een personenauto en een grote bestelauto.

Mocht je toch meer op zoek zijn naar een grotere bestelwagen, dan raden wij de Peugeot Boxer aan. Dit is de ideale bus voor het verplaatsen van grotere en zwaardere ladingen. De Boxer is voorzien van grote achterdeuren en een lage laaddrempel. De nieuwste versies zijn voorzien van allerlei technologieën die ervoor zorgen dat je veilig en comfortabel veel onderweg kan zijn.

Citroën financial lease

Maar ook het merk Citroën wordt steeds populairder voor financial lease. Het merk is al in 1919 opgericht en heeft sindsdien veel levens veranderende uitvindingen en ontwikkelingen geïntroduceerd. Sindsdien hebben ze bij Citroën niet stilgezeten, want ze bieden tegenwoordig veel modellen aan waarmee je als ondernemer goed mee voor de dag kan komen!

Citroën personenauto’s voor financial lease

De C3 is een compact model die uitstekend is voor financial lease. Dit model heeft een hele metamorfose ondergaan sinds de eerste versie op de markt kwam. De C3 heeft inmiddels een zeer moderne en robuuste uitstraling. Ook de prestaties op het gebied van comfort, technologie en veiligheid krijgen hoge waarderingen.

Mocht je toch op zoek zijn naar een iets ruimere Citroën voor financial lease, dan is de Citroën C4 Cactus een geschikte keuze. Deze hatchback is sinds 2014 een zeer populaire auto onder ondernemers. Het professionele, stoere en robuuste uiterlijk zijn gecombineerd met hoog comfort, veel ruimte en een sterke en betrouwbare motor.

Citroën bedrijfsauto’s voor financial lease

Qua bedrijfsauto’s zijn de Nieuwe Berlingo en Citroën Jumper de twee modellen die je niet meer weg kan denken. De Citroën Berlingo is sinds 1996 al de trouwe bestelwagen van vele ondernemers. De Berlingo is een mooi tussenformaat tussen personenauto en grote bedrijfswagen in. De laadruimte is geschikt voor het vervoer van kleine tot middelgrote ladingen.

De Citroën Jumper is daarentegen een grote bestelwagen. De bestelwagen ligt stevig op de weg, is zeer geschikt voor grote afstanden en uiteraard grote en zware ladingen. De Citroën Jumper is vergelijkbaar met de eerder genoemde Peugeot Boxer.

Renault financial lease

En tot slot kan Renault niet op dit lijstje ontbreken. De laatste jaren heeft Renault een paar indrukwekkende nieuwe modellen en nieuwe versies van bestaande modellen op de markt gebracht. Hiermee zien we een stijging in de populariteit van Renault voor financial lease.

Renault personenauto’s voor financial lease

Een goede keuze onder de personenauto’s van Renault is de Renault Captur. De Captur is één van de best verkopende modellen voor dit segment en is zeer geschikt voor financial lease. De mini SUV is een ruime personenauto die is voorzien van een hoge mate van comfort en betrouwbaarheid.

Op zoek naar een groene en milieubewuste keuze? Kijk dan eens naar de Renault Zoë. Dit was de eerste elektrische auto die 1600 elektrische kilometers aflegde in 24 uur. De volledig elektrische hatchback is een duurzame en toekomstbestendige keuze voor iedere ondernemer.

Renault bedrijfsauto’s voor financial lease

De Renault Trafic is een bestelwagen met 4x4 aandrijving. De bestelwagen is al sinds 1980 verkrijgbaar en is sindsdien zeer populair onder ondernemers. De Trafic is voorzien van comfortabele ruime zitplekken maar ook een grote ruimte voor goederenvervoer.

Naast de genoemde modellen uit dit artikel zijn er nog vele modellen van Peugeot, Citroën en Renault die geschikt zijn voor financial lease! Wat is jouw favoriete model?