Hogere omzet auto- en motorbranche in 2021

In 2021 zette de auto- en motorbranche vergeleken met een jaar eerder 10,4 procent meer om. Ten opzichte van twee jaar eerder lag de omzet 2,4 procent hoger. De groei van de omzet was vorig jaar vooral zichtbaar bij de handel in motoren en in de zware bedrijfsautobranche. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Voor het achtste jaar op rij steeg de omzet van de branche die actief is handel en reparatie van motorfietsen. De omzet van deze branche groeide in 2021 met 21 procent vergeleken een jaar eerder. Ten opzicht van 2019 lag de omzet bijna een kwart hoger. In het vierde kwartaal was de omzet 16,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzetgroei in zware bedrijfsautobranche

Verder nam vooral ook de omzet van de zware bedrijfsautobranche in 2021 toe. Die lag vorig jaar 14,6 procent hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal boekte de branche vergeleken met een jaar eerder een omzettoename van 12,6 procent.

Het deel van de branche dat zich bezig houdt met de verkoop van caravans zag de omzet in heel 2021 groeien.

Groei omzet verkoop auto-onderdelen

Ook de omzet van handel in auto-onderdelen en accessoires liet in 2021 een stijging zien, met 13 procent vergeleken een jaar eerder. In het vierde kwartaal steeg de omzet vergeleken met een jaar eerder met 8,1 procent.

De handel in reparatie in personenauto’s, de grootste deelmarkt, zag de omzet het laatste jaar met 10,8 procent stijgen. De bedrijven in deze branche hadden minder last van de gedeeltelijke lockdowns. Ten opzichte van 2019 was de omzet 7 procent hoger. In het vierde kwartaal van vorig jaar meldde de branche vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 6,9 procent.

Omzet gespecialiseerde reparatiebedrijven onder niveau van twee jaar geleden

Gespecialiseerde reparatiebedrijven zetten in 2021 vergeleken met een jaar eerder 10,9 procent meer om, maar zaten net onder het omzetniveau van twee jaar eerder. In het vierde kwartaal groeide de omzet van de branche vergeleken met een jaar eerder met 16,5 procent. Alle deelbranches zagen de omzet stijgen maar de omzet van de bandenservicebedrijven groeide het meest.

Laagste omzetgroei voor importeurs van personenauto’s

De omzetontwikkeling was in 2021 het laagst bij de importeurs van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens. De omzet steeg in deze sector het laatste jaar met 2,5 procent. Vergeleken met 2019 was de omzet vorig jaar 10,8 procent lager.

In het vierde kwartaal van 2021 kromp vergeleken met een jaar eerder de omzet met 8 procent. Het tekort aan chips speelt hier een grote rol.

Vertrouwen in auto- en motorbranche gedaald

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2022 is het ondernemersvertrouwen in de autobranche 1,7. Dat is een stuk minder optimistisch dan aan het begin van het vierde kwartaal van 2021, toen was het ondernemersvertrouwen nog 4,8. Het ondernemersvertrouwen over alle bedrijfstakken aan het begin van het eerste kwartaal van 2022 was 6,4.