Hogere omzet auto- en motorbranche ondanks problemen

De Nederlandse auto- en motorbranche boekte in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 21,5 procent. Dit komt mede door prijsstijgingen die de laatste maanden zijn doorgevoerd en door de populariteit van elektrische auto’s. De branche heeft nog altijd te maken met chiptekorten en personeelstekorten. Ook de oorlog in de Oekraïne begint een rol te spelen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De omzet van deelbranche handel en reparatie in personenauto’s groeide in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor met 30,2 procent. Vanwege eerdere lockdowns was de omzet in het eerste kwartaal van 2021 nog niet op het oude niveau van voor de coronacrisis.

De afgelopen maanden stegen de prijzen van occasions en nam de verkoop van elektrische voertuigen door de gestegen benzineprijzen toe. Gespecialiseerde reparatiebedrijven zetten in het eerste kwartaal 15,5 procent meer om dan een jaar eerder.

De omzet van handel en reparatie in motoren groeide vergeleken het eerste kwartaal van 2021 met 15,3 procent. Vooral de detailhandel in motoren deed het goed. Vergeleken voorgaande jaren werden in het eerste kwartaal zowel meer nieuwe als tweedehands motoren verkocht.

Zwaardere-bedrijfsautobranche merkt gevolgen van oorlog in Oekraïne

Ook de zwaardere-bedrijfsautobranche boekte het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet; 12,6 procent. Wel kreeg deze branche te maken met sluitingen van fabrieken. Door de oorlog in Oekraïne waren bepaalde onderdelen, zoals kabelbomen, moeilijker leverbaar. Daarnaast heeft de zwaardere-bedrijfsautobranche nog steeds last van chiptekorten.

De omzet van de caravans, die ook tot deze branche behoren, blijft door groeien. Er zijn weer meer caravans verkocht in het eerste kwartaal.

Hogere omzet handel in onderdelen door prijsstijgingen

Onder andere als gevolg van prijsstijgingen namen de omzetten bij de handel in onderdelen gedurende het eerste kwartaal van 2022 met 9 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2021.

De import van nieuwe personenauto’s groeide tegelijkertijd met 8,4 procent, mede door de toegenomen vraag naar elektrische auto’s. Ook deze branche heeft te lijden onder een haperende onderdelenvoorziening. Door de oorlog in Oekraïne sloten meerdere fabrieken de deuren waardoor de onderdelenvoorziening in het nauw kwam. Ook trokken autofabrikanten zich terug uit Rusland.