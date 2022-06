RDW vergemakkelijkt kentekeninzage op aandringen Consumentenbond

De RDW heeft het makkelijker gemaakt om de voertuiggeschiedenis tot 9 jaar terug op te vragen. Consumenten die online hun voertuighistorie in wilden zien, moesten hier tot voor kort voor betalen. Maar dat is in strijd met de wet en daarom trok de Consumentenbond aan de bel bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Via de website van de RDW kunnen consumenten gratis controleren welke kentekens op dit moment op hun naam staan. Maar wie wilde opzoeken welke kentekens in het verleden op zijn naam stonden, moest €4,65 betalen. De kentekenhistorie gratis opvragen kon alleen via een brief met een kopie van het identiteitsbewijs.

Belemmering

Volgens de Consumentenbond was de procedure van de RDW in strijd met de privacywet. Die schrijft voor dat consumenten zonder belemmering álle persoonsgegevens moeten kunnen opvragen die een organisatie van ze heeft. De RDW stelde echter dat ze voor het gevraagde bedrag extra gegevens leverden. Daarop vroeg de Consumentenbond de AP om uitsluitsel.

Aangepast

De AP gaf de Consumentenbond gelijk en droeg de RDW op de inzageprocedure aan te passen. Dat hebben ze gedaan. Via de site van de RDW kunnen consumenten nu met hun DigiD gratis een inzageverzoek doen. De Consumentenbond nam de proef op de som en kreeg binnen 2 weken een aangetekende brief met daarin alle gevraagde gegevens tot 9 jaar terug.