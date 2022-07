Mokerslag voor autofabrikanten: meer sjoemelsoftware illegaal

Het is verboden dat software in dieselauto's systemen uitschakelt die de uitlaatgassen reinigen bij normale temperaturen. Zo oordeelde het Europees Hof in 3 zaken tegen meerdere autofabrikanten, waaronder Volkswagen. De uitspraak is van groot belang voor de collectieve procedures van Stichting Car Claim en de Consumentenbond tegen fabrikanten van sjoemeldiesels.

De uitspraak van het Europees Hof richt zich op zogeheten temperatuurvensters en hoogtemeters. Deze software wordt door veel autofabrikanten gebruikt en zorgt ervoor dat de auto anders werkt bij bepaalde temperaturen en luchtdruk. Onder omstandigheden gelijk aan die van de rollerbanktesten gebeurt er niets. Maar wijken de omstandigheden af, dan schakelt de software de systemen die de schadelijke uitstoot van de auto beperken, uit. Als gevolg hiervan zijn de auto’s bij normaal gebruik veel vervuilender dan tijdens tests.

Viezere auto

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het uitschakelen van de systemen gebeurt al bij temperaturen onder de 15 en boven de 33 graden. Dan rijd je in Nederland, en heel veel andere Europese landen, een groot deel van het jaar dus in een veel viezere auto dan voorgespiegeld.’

Mijlpaal

Guido van Woerkom – voorzitter Stichting Car Claim: ‘‘Fabrikanten beweren dat deze technieken nodig zijn om schade aan de motor te beperken. Maar de vaststelling van het illegale karakter van deze technieken verwijst dit verweer naar de prullenbak. Daarmee is het arrest een mijlpaal in de collectieve procedures die we tegen autofabrikanten en dealers voeren.’

Compensatie

Molenaar ziet de uitspraak ook als een enorme steun in de rug voor gedupeerde autobezitters: ‘Het Europees Hof stelt vast dat consumenten met een dergelijke sjoemeldiesel een product hebben gekocht dat niet aan de verwachting voldoet. Consumenten hebben daarom het recht om de overeenkomst te ontbinden of compensatie te eisen.’

Aanmelden

Stichting Car Claim en de Consumentenbond roepen gedupeerde automobilisten met dieselauto’s uit 2009 t/m 2019 op om zich aan te melden. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten een kentekencheck invullen Daarmee zien ze direct of hun dieselauto sjoemelsoftware heeft en of de auto voor een schadevergoeding in aanmerking kan komen. Deze kan oplopen tot duizenden euro’s, afhankelijk van het merk en type auto.

Samenwerking Car Claim en Consumentenbond

Stichting Car Claim en de Consumentenbond werken samen in de strijd tegen verschillende automerken die sjoemelsoftware gebruiken. Stichting Car Claim startte al collectieve procedures tegen Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, DS en Opel.

Op 14 juli 2021 oordeelde de Rechtbank Amsterdam al dat kopers van sjoemeldiesels van Volkswagen, Audi, Seat en Škoda recht hebben op een compensatie.