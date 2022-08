Suzuki maakt de prijzen bekend van de S-Cross Full Hybrid

Suzuki maakt de prijzen bekend van de S-Cross Full Hybrid. De SUV met de nieuwe en efficiënte hybride aandrijflijn is vanaf september 2022 leverbaar.

De prijzen beginnen bij 32.775 euro voor de S-Cross 1.5 Hybrid Select.

Full Hybrid

Efficiënt en krachtig, maar tegelijkertijd compact en lichtgewicht. De Suzuki S-Cross met een – volledig door Suzuki ontwikkelde – hybride aandrijflijn is per direct te bestellen. De Full Hybrid aandrijflijn is standaard gekoppeld aan een automatische zestraps transmissie. Een elektromotor met 24 kW (33 pk) werkt samen met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor met 75 kW (102 pk), zodat er zowel hybride kan worden gereden, alsook volledig elektrisch. Samen zijn ze goed voor een gecombineerd vermogen van 85 kW (115 pk). De S-Cross Hybrid mag 1.200 kg trekken.