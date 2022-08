ANWB: Verlaging accijns blijft nodig

Ondanks de accijnsverlaging blijven de hoge benzineprijzen van invloed op het autogebruik van Nederlanders. Dat blijkt uit de meest recente ledenpeiling van de ANWB. Een kwart van de leden geeft zelfs aan door de huidige brandstofprijzen financieel in de knel te komen. De ANWB vindt dat de accijnsverlaging van kracht moet blijven om te voorkomen dat grote groepen mensen in hun mobiliteit worden beperkt.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. Dit heeft grote invloed op het autogebruik van Nederlanders. Uit de meest recente peiling van de ANWB die in juli werd gehouden blijkt dat 59% zijn autogebruik aanpast. Wanneer de prijzen zo blijven is 22% van plan minder vaak met de auto naar het werk te gaan en geeft 50% aan minder vaak de auto te nemen voor sociaal-recreatieve doeleinden. Ruim 30% van de Nederlanders zegt geen alternatief te hebben voor de auto om naar het werk te gaan. Deze groep wordt door de hoge benzineprijzen extra zwaar geraakt. Voor 63% zijn het OV of de (elektrische) fiets geen optie vanwege de veel langere reistijd.

In maart van dit jaar besloot minister Kaag van Financiën de accijns op benzine tot en met eind december met 17 cent per liter benzine te verlagen. Ook de accijns op diesel en LPG werd verlaagd. De ANWB vindt dat deze verlaging behouden moet blijven. De koopkracht staat immers stevig onder druk. In Nederland wordt normaal gesproken ruim 83 cent per liter benzine aan accijns geheven.

Daarmee is Nederland koploper in Europa. De verlaging van de accijns brengt daar geen verandering in.

De ANWB vindt dat mobiliteit veilig, schoon, efficiënt en inclusief – en dus betaalbaar - moet zijn voor iedereen. Van alle reiskilometers die we in Nederland maken wordt 70% met de auto afgelegd. De verwachting is dat dit ook in de toekomst zo blijft. Dit vraagt om een duurzame vorm van autobelastingheffing. De ANWB heeft samen met haar partners een plan opgesteld waarin concrete aanbevelingen worden gedaan.