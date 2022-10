Wat is motorolie en wat moet je erover weten?

Als het op je auto aankomt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van hoe bepaalde onderdelen werken, ook als je niet zo technisch onderlegd bent. Een van deze aspecten is motorolie, dat in de motor van je auto zit. Hier lees je daarom alles over motorolie zoals wat het is, waarom je auto het nodig heeft en wanneer je het moet vervangen en aanvullen. Lees dus snel verder voor meer informatie!

Waar wordt motorolie voor gebruikt

Motorolie kun je eigenlijk zien als een smeermiddel dat ervoor zorgt dat alle onderdelen in de motor die ronddraaien gesmeerd worden. Dat is echter niet de enige functie die motorolie heeft. Door de smerende werking van motorolie wordt zo ook schade aan je motor voorkomen doordat er minder sprake is van slijtage van de draaiende onderdelen. Ook reinigt en koelt motorolie je motor. Door het proces van verbranding dat in de motor plaatsvindt, ontstaan er ook vuildeeltjes. Motorolie voert dit vuil weg naar het oliefilter waar het uit de olie gefilterd wordt. Tenslotte koelt motorolie ook een gedeelte van de hitte die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces. Dit wordt door de olie naar het carter afgevoerd waar de hitte in de lucht terecht komt.

Motorolie en korte afstanden rijden

Je hebt waarschijnlijk al vaker gehoord dat het rijden van korte afstanden niet goed voor je auto is. Dat komt onder andere doordat motorolie zich verplaatst door je motor terwijl je aan het rijden bent. Bij korte afstanden blijft de motorolie ten eerste te koud waardoor de reinigingsfunctie van de olie zwaar achteruit gaat. Daarnaast is ook de kans aanwezig dat de motorolie niet even goed op alle plekken kan komen om de verschillende draaiende onderdelen van de auto te smeren. Dit kan tot een snellere verslijting van bepaalde onderdelen van je motor leiden.

Welke motorolie heb ik nodig

Het is erg belangrijk dat je niet zomaar elke motorolie in je motor gebruikt. Er is een groot verschil tussen verschillende soorten motorolie en het is absoluut niet de bedoeling dat zij gemengd in één motor terecht komen. Als je online motorolie koopt, kun je eenvoudig je kentekennummer invullen om de juiste motorolie voor je auto te kiezen. Let er echter wel op dat als je motorolie wilt bijvullen in je auto, je dezelfde olie gebruikt die al in de motor zit. Als in het boekje van je auto staat dat verschillende soorten motorolie geschikt zijn, kun je verschillende soorten motorolie gebruiken, maar nooit verschillende soorten met elkaar mixen! Zo gaat de kwaliteit van de olie achteruit en verliest het zijn specifieke eigenschappen.

Wat betekenen de afkortingen van motorolie

Als je al eens voor een schap met motorolie hebt gestaan of online op zoek bent geweest, zullen afkortingen zoals 0W20, 5W30 en 10W30 je vast bekend voorkomen. Dit zijn afkortingen van zogeheten multigrade motorolie die de schommelingen in temperatuur aankunnen. Dit wordt ook wel de SAE-specificatie genoemd en geeft de viscositeit, dus dikte, van de olie aan. Het eerste getal dat je voor de ‘W’ ziet staan, is de dikte, of viscositeit, van de motorolie als het koud is. De ‘W’ staat namelijk voor winter. Het getal achter de ‘W’ geeft de dikte van de motorolie aan als de motor eenmaal goed op temperatuur is. Welke motorolie het meest geschikt is voor jou, hangt af van de motor van de auto en kan je vinden in het autoboekje of eenvoudig online door je kentekennummer in te voeren.

Hoe vaak motorolie verversen

Met de motoren van moderne auto’s is het gebruikelijk om na 30.000 kilometer de motorolie volledig te verversen. Dit kan dus het beste eens in de twee jaar gebeuren. Tijdens het verversen van de motorolie bij een garage wordt overigens ook gelijk het oliefilter vervangen. Daarnaast moet je vaker zelf je oliepeil controleren om er zeker van te zijn dat je motor nog genoeg olie heeft. Dit kun je eenvoudig met een peilstok doen waarbij het oliepeil tussen de minimale en maximale aangegeven strepen moet zitten. Let erop dat je dit checkt bij een koude motor terwijl je auto op een vlakke ondergrond staat. Het is erg waarschijnlijk dat je je olie vaker moet bijvullen als je korte afstanden rijdt dan langere. Inmiddels mag duidelijk zijn dat motorolie een paar belangrijke rollen vervult. Blijf het dus op peil houden!